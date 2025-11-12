台南垃圾危機解除？城西焚化更新爐進度曝光 地方要求1事
台南市垃圾產生量每日約1800公噸，但現有焚化爐的處理量能為每日1350公噸，市府環保局為填補缺口，正興建的城西焚化廠更新爐，目前建造進度約為9成，預計明年上半年完工。不過，舊城西焚化爐設施在更新爐啟用後，將再延役8至10年，地方要求舊爐除役後一定要改建公園。
環保局指出，現有兩座焚化爐目前每日的垃圾處理量能，分別為：城西廠600公噸、永康廠750公噸。鑑於無法完全去化全市每日1800噸垃圾，因此從民國102年起，將部分一般垃圾暫存在轄內的掩埋場，並於112年10月採BOT模式興建城西焚化廠更新爐，每日約可處理900噸垃圾，目標是解決舊廠處理量衰退的問題，並透過更先進的環保技術來處理垃圾。
環保局認為，舊城西焚化爐原本設計每天可處理900噸垃圾，但實際處理量能卻逐年降低，目前僅為600噸。為確保全市的垃圾焚化量能，舊爐設施在更新爐啟用後，預計將再延役8至10年；至於目前正在興建的城西更新爐115年完工啟用後，新、舊城西焚化爐加上永康焚化爐，全市3座焚化爐合計1年可處理約76萬公噸垃圾，可大幅提升台南市的垃圾處理效率與穩定性。
環保局還說，目前城西更新爐的建造進度約為9成，其中主體廠房的貯坑區、傾卸區、鍋爐區等部分設施已完成；管理大樓部分正進行內部水、電等各式管線施工裝修；其他親子共融公園正進行整地；環教館、創生館修繕也在進行中，整體工程預定明年上半年完成，屆時不僅是國內首座新舊焚化廠電力饋線併接的案例，也將是國內第2座以廢棄物發電的再生能源電廠。
市府黃偉哲表示，全台各縣市針對廢棄物處理，目前都是以焚化為主力，但有在著手興建更新爐的只有台南市。鑑於外縣市過去曾協助台南處理民生垃圾，如果未來台南擁有足夠量能處理轄內的垃圾，基於縣市互助，也可適時協助外縣市。
不過，市議員郭清華強調，安南區城西焚化廠區有焚化爐、掩埋場、細分類廠、燃料棒廠及廢棄車堆置廠等設施，負責全市約64％的垃圾處理量，但附近居民卻為了垃圾委屈求全，相當無奈，他要求8年後一定要將舊爐除役改建成公園。
