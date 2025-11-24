台南垃圾山悶燒3天惡臭飄市區 環局控火並24小時監控

已經延燒第3天，台南市後壁烏樹林廢棄物暫置區的垃圾山依舊還是冒著白煙，旁邊還有相關人員警戒中。這批廢棄物多半來自7、8月風災後的災損清運，囤積高度一度達6、7層樓，目前雖已控制火勢，但火煙仍不斷冒出，預估仍需一段時間才能完全撲滅。

台南市環保局長許仁澤說明，「因為這個量體實在太大，而且燃燒是從底部慢慢上來，我們研判應該是沼氣，就是因為已經堆置一段時間了，沼氣造成的，這兩天剛好也都吹北風、東北風，所以影響的應該是後壁往南這幾個區域。」

加上東北季風減弱，各種空污不利因素疊加造成空品條件不佳，台南市永康區、東區、南區一早都有人聞到空氣瀰漫一股臭味，引發民眾關注。

台南市民李小姐表示，「就是出去要買個東西，出來那個味道其實讓人家很受不了，我就是看了新聞才知道，後壁那邊我們的堆置場火災，就是那種塑味很重。」

台南社大環境行動小組研究員晁瑞光指出，「這些混雜大量廢塑料、廢塑膠的家具，以及上面有油漆、重金屬這類的廢棄物，其實是在我們資源回收上面是沒有辦法處裡的，也是最難處裡的，甚至你要做SRF（固體再生燃料），它都是一個高風險的東西。」

堆置場原定10月底起處理這批廢棄物，但因民眾持續清運進場，處理作業延後。初步估算燃燒面積達3000平方公尺，現場已設防火區隔，避免火勢擴大。過去暫置場最多達8個，目前只剩烏樹林堆置場進行24小時監控，後續也將加速廢棄物外運與標案作業。

