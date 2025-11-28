台南垃圾山燒7天恐釀汙染 卓榮泰指示環境部長明日到場勘查

藍委謝龍介28日質詢行政院長卓榮泰及環境部長彭啓明。（摘自國會頻道）

丹娜絲颱風災後，台南後壁區烏樹林堆置25萬噸的廢棄物，21日晚間發生火警至今，仍有殘火悶燒。藍委謝龍介28日質疑，內部有石棉瓦會造成人體傷害。環境部長彭啓明堅稱沒有。行政院長卓榮泰則下令29日彭啓明就到現場勘查，並要求在地消防局立刻重新檢視佈線

謝龍介質詢時指出，該處已經燒了7天，到今天還在燒，而台南市政府雖稱該處沒有石棉瓦，但是該處的垃圾分類是從風災後才開始，風災前沒分類的廢棄物裡面保證有石棉瓦。既然燒就燒了，如果像第一天出動7組去打火，不會燒到現在，今天必須給答覆。

廣告 廣告

彭啓明表示，那邊已經清查過，並沒有石棉瓦。而當地缺乏水線。卓榮泰則說，連燒這麼多天，絕對是有非常嚴重的汙染問題， 當地的消防局必須檢驗並提出報告。另外明天彭啓明也要到現場去看，看看現場有沒有不該出現的廢棄物。

【看原文連結】