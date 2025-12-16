台南垃圾車遭酒駕追撞隨車員亡 黃偉哲：加強取締

（中央社記者張榮祥台南16日電）台南安平區今天上午發生鄭姓男子酒駕追撞垃圾車，造成垃圾車隨行人員陳姓女子當場死亡；市長黃偉哲下午嚴厲譴責酒駕，並要求警方加強取締，一律零容忍、絕不寬貸。

台南市政府警察局也表示，警方今年11月至明年1月已規劃全面強化酒駕取締，但仍發生酒駕肇事致死事件，警方將持續加強酒駕執法及宣導，民眾也切勿心存僥倖酒後駕車，聚餐飲酒後應善用代駕、計程車或大眾運輸工具。

台南市消防局今天上午8時9分獲報，安平區慶平路發生自小客車追撞垃圾車，垃圾車隨車人員23歲陳女當場死亡，自小客車駕駛48歲鄭男受困車內，消防人員救出時，意識清楚，送往成大醫院救治。

警方初步調查，當時鄭男沿慶平路由東往西行駛，追撞在路旁收運垃圾的垃圾車，造成陳女死亡，鄭男酒測值0.95毫克；鄭男就醫期間由警方戒護，目前尚未接受偵訊，警方表示，詢後將依公共危險、過失致死等罪嫌送辦。（編輯：陳仁華）1141216