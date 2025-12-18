台南垃圾車隨車員遭酒駕撞死 市府：免殯葬費用

（中央社記者張榮祥台南18日電）鄭姓男子16日在台南市安平區酒駕追撞垃圾車，造成垃圾車隨車人員陳姓女子死亡，市府環保局表示，陳女雖非環保局編制清潔隊員，也比照公教人員因公致死，免予殯葬相關費用。

環保局今天指出，陳女在執行清運公務期間發生意外，環保局已向家屬表達最深切慰問，且比照公教人員因公致死，免予殯葬相關費用，以減輕家屬負擔。

在慰問金發放方面，環保局已向環境部爭取放寬資格，也將依勞務委外契約及保險機制，協助陳女家屬辦理保險理賠及相關補償，並督促業者依約辦理；後續若涉及司法，將提供必要行政協助和法律資源。

社會局也表示，社工人員將訪談評估相關協助。因涉及酒駕，可提供免費律師資源，且協助相關法律諮詢與支持。

台南市消防局16日上午8時9分獲報，安平區慶平路發生自小客車追撞垃圾車，垃圾車隨車人員23歲陳女當場死亡，自小客車駕駛48歲鄭男被救出送醫，鄭男酒測值0.95毫克。警方依公共危險、過失致死等罪嫌送辦鄭男，台南地檢署訊後聲押獲准。（編輯：李錫璋）1141218