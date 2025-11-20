台南垃圾「跨縣市偷倒」家用廢棄物遭棄置 業者恐為省6萬處理費

台南垃圾偷倒高雄山區數十噸廢棄物「越區亂丟」，疑為省6萬處理費惡劣行徑曝光。（圖 ／翻攝畫面）

高雄近期接連遭遇跨縣市垃圾入侵，高雄燕巢與田寮山區連番出現大批台南來源的家用垃圾，讓當地居民氣得跳腳，19日傍晚，高雄市環保局再度獲報，田寮區高41線道路旁竟遭惡意傾倒大量垃圾，堆積成山、氣味四散，宛如小型垃圾場。環保局人員聞訊後緊急動員，連夜清除，才讓道路恢復原貌。

不少居民質疑：「偷倒家用垃圾到底能賺什麼？」看似價值不高的一般垃圾，竟會讓不肖業者冒著巨額罰款與刑責深夜亂倒。對此，有不具名的環保界人士指出，關鍵就在「焚化爐處理費」。根據台南市環保局公布的收費標準，一般家用垃圾每公噸需新台幣3000元，而若是塑膠或橡膠混合物，每公噸更高達6000元。黑心業者一旦規避處理費，每趟可省下的費用相當可觀。

以這次遭棄置的垃圾量推估，不肖業者大約偷倒了數十公噸廢棄物。若依20公噸計算，處理費便可省下約6萬元，讓業者鋌而走險。相比合法處理流程需要的成本，他們選擇以違法方式節省費用，卻把環境污染與清理工作的負擔丟給地方政府與無辜居民。

高雄市環保局調查後發現，涉案業者疑似先將垃圾載往岡山、燕巢等地的轉運點，之後再以關閉GPS或轉換至無定位系統的車輛載往偏僻山區，最後在田寮月世界附近棄置，以躲避追蹤。環保局表示，這些業者手法熟練、行動隱密，顯然是有計畫的非法清運。

目前環保局正與檢警單位合作，全面調查運輸路線及相關業者身分，並強調此類行為已嚴重破壞環境，屬於零容忍範圍。若查獲將依法重罰，絕不寬貸，務必遏止跨縣市偷倒垃圾的風氣。

