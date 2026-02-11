台南城西垃圾焚化廠更新爐點火 年底完工營運

（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市城西垃圾焚化廠更新爐BOT案民國112年動工，工程進度95%，台南市長黃偉哲今天主持點火儀式，宣告將邁入試運轉階段，預定今年底完工營運。

黃偉哲指出，城西垃圾焚化廠更新爐點火儀式象徵完工前最後一哩路，盼如期如質試運轉，順利投入營運發揮功效，兼顧垃圾處理及發電減碳效益；但垃圾去化不能單靠焚化爐，更需日常生活力行減量，才能解決問題。

市府說明，城西垃圾焚化廠更新爐是一座具25%以上發電效率的再生能源發電廠，預估每年處理30萬公噸民生垃圾，年度發電量2億6244萬度，可供應6萬4513戶家庭用電。

廣告 廣告

此外，更新爐導入先進污染防制技術，焚燒產生氮氧化物、硫氧化物及氯化氫將遠低於法規標準，有效降低環境衝擊。

市府表示，更新爐是垃圾處理設施，也是高效發電、低能耗、低污染的新式焚化發電設施，同時是環境教育設施場所，管理大樓及主廠房分別設有綠動教育館及綠能觀光工廠，廠商回饋設施規劃設置環境教育館，將形成完整廢棄物循環教育園區。（編輯：李淑華）1150211