台南城西掩埋場又燒！濃煙竄天「空拍驚人畫面曝」
台南市安南區土城掩埋場9日上午發生火警，現場燃燒物主要為雜草與廢棄物，濃煙竄升引發關注。消防單位獲報後立即調派大量人車前往搶救，並由環保單位支援重機具協助處理。市長黃偉哲也公開空拍畫面，濃煙竄天的畫面相當驚人。
消防局說明，火警初步研判為掩埋場內雜草及廢棄物起火，接獲通報後共出動15輛消防車、30名人員投入灌救。火勢一度在上午10時5分左右明顯受到控制，並成功侷限於特定範圍內。
據了解，現場燃燒面積約100平方公尺，燃燒物包含廢棄家具及泡棉等物品。未料中午過後，火場內部仍出現殘火悶燒情形，消防單位隨即加派至少5輛消防車進場支援，持續灑水降溫防止復燃。
黃偉哲也公布火場空拍畫面指出，後續由空拍機協助即時監控火勢變化，掌握是否有延燒風險。消防人員除持續佈署水線降溫外，也出動怪手開挖掩埋物，逐層處理殘火。
此外，環境局亦調派5台照明車進駐現場，提供夜間照明，確保後續殘火清除作業順利進行。至晚間，怪手仍持續開挖翻動掩埋層，避免火點死灰復燃，相關單位將持續監控火場狀況。
目睹「鍵盤盲打」00後驚呼太厲害！Y世代感嘆：職場上扶老攜幼
蝦皮竟能買機車！網驚呼首見 官方小編笑：退貨要騎回店到店？
獨家／活動取消粉絲退款無門 求助炎亞綸遭嗆：受精卵程度
闖南投北港溪野溪溫泉 女遭落石砸頭急送醫
南投縣 / 綜合報導 南投仁愛鄉惠蓀林場、北港溪峽谷溫泉頭，發生落石砸傷人的意外，1名58歲女子和朋友闖入禁止進入的北港溪野溪溫泉，經過便道時被落石擊中頭部，大量出血意識模糊，當時1名休假的消防隊員正在附近，聽到消息趕來幫忙救人，用小貨車緊急把女子接駁送醫。女子躺在擔架上，滿臉是血，救護人員到場為她加壓止血，由於失血過多，女子意識模糊，加上山區道路狹窄救援困難，救護車無法進入，救護人員緊急協調惠蓀林場小貨車進入峽谷，把女子載到寬闊道路，由救護車接手送醫。救護人員說：「有，我有摸到(脈搏)，對，很微弱，所以有點危險了。」女子目前還在醫院觀察治療，意外發生在8日下午2點多，從台北來的58歲王姓女子和朋友，走在南投仁愛和國姓交界的北港溪峽谷，經過施工便道往返野溪溫泉時，突然山壁一片石頭崩落，砸中女子頭部，朋友趕快打119報案，當時一名在步道附近休假的消防隊員，聽到消息立刻趕過來，協助女子送醫。國姓消防分隊員陳廷翰說：「接觸到患者的時候，她面部，左前額已經有大量出血，有嚴重的撕裂傷，約10公分。」惠蓀林場內的北港溪峽谷，屬於破碎岩層地質，長期存在落石風險，管理單位也在閘門處貼了各種公告，禁止民眾進入，但這裡的野溪溫泉，在網路上爆紅，吸引大批民眾，不顧禁令闖入秘境，一旦發生意外，不但救援難度極高，更可能為了美景，付出代價。 原始連結
烈焰沖天！鳳山透天厝凌晨竄惡火 35歲孫受困不幸喪命
高雄市鳳山區今（8日）驚傳死亡火警，位在保泰路一棟3層樓透天厝凌晨竄出火苗，火勢猛烈不斷向上延燒，警消獲報派出大批消防人車前往灌救，雖然不到20分鐘撲滅火勢，但逐層清查時，在3樓發現屋主3歲的顏姓孫子已燒成焦屍，詳細的起火原因有待警消進一步調查。
宜蘭分租民宅惡火奪2命 家屬拭淚忍悲整理遺物
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭市延平路一棟民宅，昨(8)日晚間發生奪命火警，火勢熊熊燃燒、濃煙密布，還波及隔壁民宅。消防人員獲報到場後，救出在1樓的林姓男子和3樓的劉姓男子，他們獲救時已經沒有呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治。家屬今(9)日在現場不斷啜泣、拭淚，場面讓人鼻酸，至於起火原因還有待進一步鑑定。民眾說：「太恐怖了。」熊熊烈焰在民宅裡狂舞，內部幾乎全面燃燒，橘紅火光和濃濃黑煙，讓住戶們全都嚇壞，消防人員拉水線灌救，就怕火勢蔓延，警消獲報到場灌救，約一小時控制火勢，2樓鐵捲門，被猛烈惡火燒得通紅，1樓也被燒得面目全非，還有2人不幸喪命，雖然沒有靠近，但遠遠就能聽到啜泣聲，她是一樓死者的女兒。9日一早到場整理父親遺物，接電話時頻頻拭淚，讓人揪心。房東黃先生說：「老先生，又有點殘障(行動不便)，以前中風嘛，確實不忍心不租給他。」奪命惡火8日晚間接近9點，發生在宜蘭市延平路一棟民宅，警消到場後，救出1樓的林姓男子，和3樓的劉姓男子，他們都是租客，但他都已經沒有呼吸心跳，根據了解，林姓男子因行動不便，劉姓男子則因受困，難以逃生，雖送醫搶救，但仍宣告不治。隔壁遭火勢波及屋主說：「住30、40多年有，蹦一聲，那個火都出來，我看火那麼大，我們就從後門走出來。」隔壁民宅也被火波及，屋主看到家園一夕變樣，難過到久久無法言語，死者家屬也無法置信，年關將近家人卻不幸命喪火窟，火調人員上午，進入火場調查導火線，不排除與電器或人為因素有關，但詳細原因還有待進一步鑑定。 原始連結
新莊自來水管遭挖破「馬路大淹水」 工務局：圖資誤差
新北市新莊區，今（8）日上午傳出水管爆管意外！現場馬路上淹起土黃色泥水，原來現場正在蓋人行陸橋，要橫跨新北大道直達捷運站，沒想到施工不慎鑽破自來水管，新北市府工務局初步判斷，是因為圖資落差造成意外，自...
遊客闖南投北港溪峽谷祕境 遭落石砸頭重傷送醫
南投縣 / 綜合報導 南投仁愛鄉惠蓀林場北港溪峽谷溫泉頭，昨(8)日有落石砸傷遊客意外。58歲王姓女子經一處施工便道，被落石擊中頭部，造成前額約10公分撕裂傷，還疑似頭部骨折大量出血，意識模糊，消防人員趕到後緊急處理，先穩定女子的生命徵象，接著立刻送往埔里基督教醫院救治，目前仍在醫院治療中。 原始連結
烈焰狂竄！ 宜蘭民宅傳火警 2男無生命跡象送醫急救
宜蘭縣 / 綜合報導 昨(8)日晚間8點多，宜蘭市延平路一處民宅發生火警。現場火勢延燒迅速，還傳出有人受困，消防人員到場,立即拉起水線灌救，將火勢控制之後，進入搜救，分別在1樓及3樓救出2名男子，不過2人皆沒了生命跡象，送醫急救。 原始連結
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
蔡幸娟女兒才剛爆紅 突宣布「要離開一陣子」原因曝光
歌手蔡幸娟的女兒「蛋蛋」以Amanda之名在Threads爆紅，兩個月粉絲暴漲八萬人，但她卻在星二代的身分曝光後，突然宣布「要離開脆（Threads）一陣子了」。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
獨家／櫻桃自由來臨？！醫喊「出現1味道」快丟掉：細菌、黴菌已滋生
近來市場可見櫻桃蹤影，價格也較為親民，但有民眾發現，在賣場買的智利櫻桃竟然是苦味，醫師楊振昌對此表示，新鮮櫻桃可能偏酸，中、後期櫻桃的口感偏甜，「但若達苦味，應是已過熟或保存不當所致，恐已有細菌、黴菌滋生，最好別再食用，以免危害健康。」
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。