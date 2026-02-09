台南城西掩埋場又燒！濃煙竄天「空拍驚人畫面曝」

宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭市延平路一棟民宅，昨(8)日晚間發生奪命火警，火勢熊熊燃燒、濃煙密布，還波及隔壁民宅。消防人員獲報到場後，救出在1樓的林姓男子和3樓的劉姓男子，他們獲救時已經沒有呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治。家屬今(9)日在現場不斷啜泣、拭淚，場面讓人鼻酸，至於起火原因還有待進一步鑑定。民眾說：「太恐怖了。」熊熊烈焰在民宅裡狂舞，內部幾乎全面燃燒，橘紅火光和濃濃黑煙，讓住戶們全都嚇壞，消防人員拉水線灌救，就怕火勢蔓延，警消獲報到場灌救，約一小時控制火勢，2樓鐵捲門，被猛烈惡火燒得通紅，1樓也被燒得面目全非，還有2人不幸喪命，雖然沒有靠近，但遠遠就能聽到啜泣聲，她是一樓死者的女兒。9日一早到場整理父親遺物，接電話時頻頻拭淚，讓人揪心。房東黃先生說：「老先生，又有點殘障(行動不便)，以前中風嘛，確實不忍心不租給他。」奪命惡火8日晚間接近9點，發生在宜蘭市延平路一棟民宅，警消到場後，救出1樓的林姓男子，和3樓的劉姓男子，他們都是租客，但他都已經沒有呼吸心跳，根據了解，林姓男子因行動不便，劉姓男子則因受困，難以逃生，雖送醫搶救，但仍宣告不治。隔壁遭火勢波及屋主說：「住30、40多年有，蹦一聲，那個火都出來，我看火那麼大，我們就從後門走出來。」隔壁民宅也被火波及，屋主看到家園一夕變樣，難過到久久無法言語，死者家屬也無法置信，年關將近家人卻不幸命喪火窟，火調人員上午，進入火場調查導火線，不排除與電器或人為因素有關，但詳細原因還有待進一步鑑定。 原始連結

