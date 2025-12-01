台南城西掩埋場火警凌晨撲滅 初步排除人為縱火

（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市城西二期掩埋場昨天晚間起火，消防局獲報約2小時後撲滅火勢，今天凌晨完成殘火處理，市府調查燃燒區域為焚化爐歲修期間調度生活垃圾暫置區，未發現人為縱火跡象。

台南市政府上午發布新聞稿說明，消防局昨晚7時48分接獲報案，8時7分抵達現場後佈署水線並開闢防火線，火勢於9時58分撲滅，殘火於今天凌晨完全撲滅，無人員傷亡，燃燒區域為焚化爐歲修期間調度生活垃圾暫置區，未波及城西三期暫置的丹娜絲風災石綿廢棄物。

台南市環保局指出，事發當時風向為偏東與東北風，煙流在風勢帶動下朝海面擴散，並未往市區集中，監測資料顯示，火警未造成短時濃度飆升，空品維持在「普通」等級；今晨起東北季風增強，擴散條件良好，預估空氣品質仍將維持穩定，市府將持續監測並即時更新資訊。

環保局初步研判，近期南部遭遇70多年來最熱、最乾燥秋季，氣溫偏高、降雨偏少，加上垃圾底層發酵累積沼氣與蓄熱，在天乾物燥及風勢助燃下，易引發自燃或悶燒。

台南市政府強調，目前所有火調、蒐證及監視影像未發現任何人為縱火跡象，消防局火調科將依程序持續調查，結果出爐後會公布完整說明，呼籲外界勿傳播「人為縱火」等未經查證資訊，以免造成不必要恐慌。

環保局表示，為降低氣候因素帶來的風險，除持續在城西二期掩埋場覆土降溫，也以怪手分區壓實堆置垃圾，達一定量後即覆土，同時掩埋區設的沼氣管，可讓垃圾層累積的沼氣得以逐步逸散，避免濃度過高引燃。

環保局指出，後續將調整堆置高度與動線，避免堆體內部高溫累積，同時擴大安全間隔帶，降低火勢蔓延可能，另外，城西更新爐預計於民國115年上半年完工，與城西舊爐、永康焚化爐共同運作後，可降低垃圾暫置量，從源頭減少火災風險。（編輯：李淑華）1141201