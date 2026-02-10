台南城西掩埋場一年5火 消防員苦戰16小時滅殘火

城西三期掩埋場廢棄家具堆置區火警已獲控制。翻攝市長黃偉哲臉書

台南市安南區城西掩埋場昨（9日）上午發生火警，消防局歷經16小時搶救，今天凌晨完成殘火處理。這已是該地點在一年之內發生的第5起火警。環保局監測確認，火災產生的濃煙暫未對區域空氣品質造成顯著影響，因此未發布細胞簡訊。詳細起火原因仍待火災調查科進一步鑑定。

消防局指出，昨天上午9時20分接獲台南市環保局報案，指安南區城西街三段的焚化爐第三期堆置場發生廢棄物火災。消防人員於9時41分抵達後出水搶救，於10時52分一度宣告火勢撲滅，初步確認燃燒面積約100平方公尺。

由於現場堆置大量廢棄家具及泡棉，內部殘火持續悶燒，昨天中午12時51分現場再度復燃。消防局隨後加派新化、歸仁、麻豆、仁德及新市等區的水庫車支援，並與環保局合作，調派5台怪手及2台推土機開闢防火巷並持續開挖。現場共出動25車、57名人員及空拍機監控。經連夜作業，火勢最終於今日清晨徹底熄滅，無人員傷亡及財物損失。

城西掩埋場近期火警頻傳，根據統計，該處在過去一年內已發生5次火災。去年3月21日，三期場區疑似因收運的廢棄家具中遺留餘燼，引發火警並冒出白煙。隨後於去年10月15日下午，二期場發生火警導致濃煙漫天；同年11月30日晚間，二期場區再度竄出大火。

安南區城西掩埋場三期堆置場發生廢棄物火警。消防局提供

進入本月後，火勢發生頻率增加，5日二期場起火燃燒兩大堆垃圾，燃燒面積約400平方公尺。9日發生的最新一起事件則位於三期場，燃燒面積約100平方公尺，消防局歷經16小時才徹底撲滅殘火。

環保局於昨日上午監測確認，火災產生的濃煙暫未對區域空氣品質造成顯著影響，因此未發布細胞簡訊（CBS）。目前詳細起火原因仍待火災調查科進一步鑑定，後續場域管理已移交環保局處理。



