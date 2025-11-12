台南城西焚化廠更新爐明年啟用 環保局：舊爐延役8至10年

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市目前正在興建的城西焚化廠更新爐目前建造進度約為九成，預計2026年啟用，原城西焚化爐設施在更新爐啟用後，將再延役8至10年。南市環保局表示，屆時包括城西新、舊焚化爐，以及永康焚化爐，全市3座焚化爐合計1年可處理約76萬公噸垃圾，大幅提升南市垃圾處理效率與穩定性。

台南市垃圾產生量每日約1800公噸，而焚化處理量能為每日1350公噸，分別是城西廠600公噸及永康廠750公噸。因處理量能有缺口，南市自2013年起部分的一般垃圾暫置轄內掩埋場至今。更新爐採BOT模式興建，於2023年10月開工。

廣告 廣告

台南市環保局表示，舊焚化爐的去化量能會逐年降低，為確保全市的垃圾焚化量能，原城西焚化爐設施在更新爐啟用後，預估將再延役8至10年；而目前正在興建的城西更新爐，預計明年可啟用，屆時包括城西新、舊焚化爐，以及永康焚化爐，3座設施合計年可處理約76萬公噸垃圾。

環保局指出，目前更新爐建造進度約為九成，其中主體廠房的貯坑區、傾卸區、鍋爐區等部分設施已完成。管理大樓部分正進行內部水、電等各式管線施工裝修，其他親子共融公園正進行整地，環教館、創生館修繕也在進行中，整體工程預定明年上半年完成。

南市議員郭清華則表示，安南區城西焚化廠區有焚化爐、掩埋場、細分類廠、燃料棒廠及廢棄車堆置廠等，負責全市約64％垃圾，但這是地方為垃圾委屈求全，相當無奈，因此，8年後一定要將舊爐廢除改建公園。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

鳳凰颱風進逼 明上半天10縣市風雨達停班課標準

翁曉玲不再是清大科法所合聘教授 校方證實了

明天上半天9縣市風雨達停班課標準 桃園新增入列

