台南城西焚化廠更新爐明年啟用 環保局：舊爐延役8至10年
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市目前正在興建的城西焚化廠更新爐目前建造進度約為九成，預計2026年啟用，原城西焚化爐設施在更新爐啟用後，將再延役8至10年。南市環保局表示，屆時包括城西新、舊焚化爐，以及永康焚化爐，全市3座焚化爐合計1年可處理約76萬公噸垃圾，大幅提升南市垃圾處理效率與穩定性。
台南市垃圾產生量每日約1800公噸，而焚化處理量能為每日1350公噸，分別是城西廠600公噸及永康廠750公噸。因處理量能有缺口，南市自2013年起部分的一般垃圾暫置轄內掩埋場至今。更新爐採BOT模式興建，於2023年10月開工。
台南市環保局表示，舊焚化爐的去化量能會逐年降低，為確保全市的垃圾焚化量能，原城西焚化爐設施在更新爐啟用後，預估將再延役8至10年；而目前正在興建的城西更新爐，預計明年可啟用，屆時包括城西新、舊焚化爐，以及永康焚化爐，3座設施合計年可處理約76萬公噸垃圾。
環保局指出，目前更新爐建造進度約為九成，其中主體廠房的貯坑區、傾卸區、鍋爐區等部分設施已完成。管理大樓部分正進行內部水、電等各式管線施工裝修，其他親子共融公園正進行整地，環教館、創生館修繕也在進行中，整體工程預定明年上半年完成。
南市議員郭清華則表示，安南區城西焚化廠區有焚化爐、掩埋場、細分類廠、燃料棒廠及廢棄車堆置廠等，負責全市約64％垃圾，但這是地方為垃圾委屈求全，相當無奈，因此，8年後一定要將舊爐廢除改建公園。
更多自由時報報導
鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看
鳳凰颱風進逼 明上半天10縣市風雨達停班課標準
翁曉玲不再是清大科法所合聘教授 校方證實了
明天上半天9縣市風雨達停班課標準 桃園新增入列
其他人也在看
週三有望颱風假？最新鳳凰風雨預測出爐 16縣市今達「停班停課標準」
根據中央氣象署最新資料顯示，第26號颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入臺灣南方近海，臺南、高雄、屏東、臺東、恆春半島應嚴加戒備。中央氣象署今（11）日上午7時風雨預測指出，今日全台共有16縣市累積雨量或風力已達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
嚴加戒備！「鳳凰」大迴轉襲台 氣象署曝海陸警發布時間
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣。中央氣象署預報員朱美霖今（10）日上午於記者會說明，今日下午至傍晚可能發布海警；陸警則可能落在明（11）日上半天，12、13日是颱風最接近台灣的時候，預計是以「輕颱」的程度影響，但仍會帶來風雨，提醒民眾嚴加戒備。民視 ・ 1 天前
快訊／週二颱風假？最新風雨預測「12縣市達標」
鳳凰颱風持續逼近台灣，中央氣象署今（10）日17時30發布海上颱風警報。外界關注明（11）日是否停班課，根據氣象署最新公布的風雨預報，共有12縣市達到停班停課標準。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 12 小時前
有颱風假？最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準
從中央氣象署最新風雨預報，明日雨量預測達停班課標準地區，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣山區。至於從最新風雨預報中，明日風力預測達停班課標準地區，包括桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、連江縣、金...CTWANT ・ 1 天前
僅12里颱風假！市民灌爆蔣萬安臉書 一覺起來改口了：明確決定
鳳凰颱風逐漸朝台灣逼近，中央氣象署今（11）日清晨5點半發布陸上颱風警報。昨晚台北市政府宣布，今天除了陽明山區12個里外，其餘地區正常上班上課，消息一出引來網友不滿，紛紛湧入蔣萬安的臉書開罵，然而過了11小時，隨著颱風強度減弱、風雨變小，網友態度也變了。中時新聞網 ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 11 小時前
鳳凰來襲傍晚海警明日陸警 北北基桃準備放假？侯友宜：能早就盡量
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導鳳凰颱風今明兩天北轉靠近台灣，預計週三起將在南部登陸。中央氣象署將於今（10）日傍晚5時30分發布海上颱風警報，明日上班...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新北「明風雨達高峰」！侯友宜：將與北基桃會商停班停課事宜
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風「鳳凰」逐漸靠近台灣，新北市政府今（10日）表示，依中央氣象署最新預報，新北市預計 […]引新聞 ・ 1 天前
綠電三雄齊跌！雲豹重挫7%苦陷百元保衛戰 分析師：先行避開
外傳總統賴清德要求經濟部不要再搞綠電，雖然總統府、經濟部長出面澄清，然綠電三雄今（10）日同步走跌，雲豹能源（6869）更是苦吞半根跌停，股價最低一度觸及103元，苦守百元大關，森崴能源（6806）、泓德能源（6873）也下跌4%。摩爾投顧分析師林漢偉認為，綠能產業本身沒有問題，但台灣綠能廠商背景複雜，易受政治、官司疑雲影響，建議先行避開，或真有興趣，則可考慮相關主題ETF以分散風險。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
新北明達停班課標準 風雨最劇烈！侯友宜回應了
鳳凰颱風今（10）日起與東北季風產生共伴效應影響台灣，新北市長侯友宜指出，預計明天白天會風大雨大，提醒民眾提高警覺，希望民眾提高警覺，市府會隨著颱風相關資訊，在會議結束後再度召開整備會議與北基桃討論，確認明天是否上班上課。新北市消防局指出，預估明日風雨達到停班課標準。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風強度減弱！登陸位置又變了 估週二發陸警「半個台灣紫爆」
今年第26號颱風鳳凰，目前強度為中度颱風，氣象署持續發布海上颱風警報，提醒台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。另也針對宜蘭縣發布降雨警戒。至於何時發布陸警，氣象署表示，預估將在明（11）日上午發布陸上颱風警戒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰龜速慢慢行！恐拖到「這天」才出海 強度依舊維持輕颱
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，全台嚴加戒備中。中央氣象署預報員朱美霖今（11）日上午於最新一報的記者會中指出，「鳳凰」的路徑與上一報相比有略微偏南，在過去3個小時內強度並未有明顯變化，仍是「輕颱」，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。朱美霖表示，氣象署持續針對今年編號第26號颱風「鳳凰」發布海上陸上颱風警報，提醒今日是「鳳凰」逐漸接近台灣的過程，明、後兩天距離最靠近，並且有機會從西南沿海附近登陸，從台東出海，也因此對陸地附近會造成一些風雨上面的衝擊。定量降水12小時預報圖。（圖／氣象署提供）她提及，在共伴效應影響下，今日在北部、東半部持續都有一些比較明顯的雨勢出現，提醒這兩天，都要多留意強降雨與強風影響。風力預報趨勢。（圖／氣象署提供）朱美霖說，「鳳凰」今早11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里的海面上，與8時40分的上一報相比並未改變，主要是因為「鳳凰」在過去3個小時的移動路徑，較偏向北或西北的方向移動，強度並未有明顯變化，仍是「輕颱」，近中心最大風速每秒30公尺、七級風半徑約在220公里左右。重點提醒。（圖／氣象署提供）颱風警戒區域部分，海上包含台灣海峽、東南部海面、巴士海峽、東沙島海面；陸上警戒區域也未改變，包含南高屏地區與台東。她透露，氣象署在清晨5時至8時，針對「鳳凰」進行「飛機投落送」觀測，發現颱風的結構、強度上還是維持一定。從颱風路徑潛勢預報圖可見，朱美霖提及，「鳳凰」會逐漸接近台灣西南方海域，仍將以比較轉向東北的方向移動，明早大致上就會接近到西南方近海，而且將於傍晚至晚間左右登陸高屏附近，13日清晨左右從台東附近出海，與上一報相比的路徑有略微偏南，也因目前路徑較為偏西，登陸時間點也有略微延後一些。朱並強調，「鳳凰」在北上路徑與登陸過程都還是有些不確定性，氣象署會持續密切觀察，再提供最新的預報資訊；她也提醒，今日至13日凌晨前，「鳳凰」逐漸接近過程中，會帶來顯著風雨與浪的影響。原文出處：快新聞／鳳凰龜速慢慢行！恐拖到「這天」才出海 強度依舊維持輕颱 更多民視新聞報導最新／「鳳凰」進逼南台灣估12日觸陸 8縣市風雨達停班課標準旅客注意！鳳凰颱風逼近 台鐵曝「這一線」緊急停駛跳出舒適圈？新北萬里「卡皮巴拉飛身逃家」 颱風將至主人急尋民視影音 ・ 20 小時前
熊闖日本富山縣民宅！一家四口急躲2樓 獵人開槍射殺
日本熊患持續升溫，富山縣又有一頭熊闖入民宅倉庫，警方獲報後，協同獵人一起圍捕，最後開槍將野熊射殺。另外北海道札幌的住宅區，因為發現大量熊的腳印，當地的圓山公園 緊急封閉兩周。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
日月潭魚虎球「電撈數暴跌」！恐被「新魚王」取代
生活中心／李明融報導近年南投日月潭遭外來種魚虎入侵，危害潭中本土魚蝦生態。為剷除這些「潭中惡霸」，南投縣政府與當地漁民通力合作展開除虎行動，每年夏天都會以電撈「魚虎球」移除魚虎幼體，抑制族群擴大，然而今年至今電撈數僅844尾，創歷年新低。縣府表示，電撈量連年創新低，一部分可見防治成效，但也懷疑與新興外來魚種「皇冠三間」有關。民視 ・ 20 小時前
颱風鳳凰暴風圈侵襲率14縣市超過80% 愈晚雨愈大 最快下午發海警
颱風鳳凰即將北轉吹向台灣，過程會維持中颱強度，中央氣象署「120小時颱風暴風圈侵襲機率」14個縣市超過80%。氣象署表示，今、明（10及11日）兩天因颱風鳳凰及東北季風共伴，愈晚雨愈大，大台北、宜花地區會有豪雨以上的降雨；鳳凰周三（12日）可能會通過台灣上空，中南部、花東地區防局部豪雨；最快今天下半天發布海警、明天上半天陸警。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
鳳凰颱風恐重演「百年冬颱」？鄭明典比對南瑪都路徑：強度變化都很類似
鄭明典在臉書分享南瑪都颱風（國際編號：0427）的歷史路徑圖，並與目前鳳凰颱風的移動軌跡進行比對。他表示：「比對一下！2004南瑪都的強度變化、路徑，都滿類似鳳凰颱風。」鄭明典進一步說明，兩者皆形成於一個大型低壓環流中，在結構與大環境背景上具高度相似性，提醒應密...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風要來了！蔣萬安6點裁示：停止上班課「即早評估、盡早發布」
受到鳳凰颱風以及東北季風影響，大台北今（10）日恐越晚雨勢越大，且120小時鳳凰颱風暴風圈侵襲率台北市也高達69%，是否會放颱風假受到關注。台北市長蔣萬安稍早做出6點裁示，並強調「關於停止上班課、疏散門啟閉，以及市區紅黃線停車等訊息，請人事處、教育局、水利處及交通局，依照作業流程『即早評估』，並且與臨近縣市保持密切聯繫，盡早發布相關的訊息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測 西半部8縣市、台東縣達標
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導鳳凰颱風逐漸逼近台灣，受到外圍環流與東北季風共伴效應，北部、東北部出現風雨，中央災害應變中心今（11）日表示，截至上午...FTNN新聞網 ・ 17 小時前