南部中心／林俊明 曾依翔 台南報導

清明節已經過了，在台南安南區的城西焚化爐，現場紙錢堆積如山、直達天花板，眼看中元普度又將至，前期的敬神祭祖紙錢卻還沒燒完，對此，台南環保局表示，清明期間約有373噸紙錢集運至紙錢專爐燒化，已經處理6成多，預計6月底前燒化完畢。





台南城西焚化爐"紙錢堆成山" 環保局:估月底燒完

台南城西焚化爐"紙錢堆成山" 環保局:估月底燒完（圖／民視新聞）

金紙多到看不見牆面，只看得到一片金黃色，堆積高度逼近天花板，不只這區，鏡頭往旁邊拍，還有另外兩座的金紙山。除了散落的金紙，上頭一袋袋用太空包裝的，同樣是還沒燒的金紙，這是在台南安南區城西焚化爐，今年從春節走春到清明掃墓的龐大紙錢，至今仍大量囤積還沒燒完。民眾表示我覺得這樣不合理啦，我覺得你這樣差不多一個禮拜左右，燒一燒比較合理。民眾說清明金把我放到過年，祖先在下面我們也不知道怎麼交代。國民黨台南市議員林燕祝表示一年要燒差不多兩千噸，接下來又要農曆七月了，好兄弟出來一個月而已，回去連錢都拿不到。

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台南城西焚化爐"紙錢堆成山" 環保局:估月底燒完

台南城西焚化爐"紙錢堆成山" 環保局:估月底燒完（圖／民視新聞）

環保局表示，因為紙錢數量太大出現延遲焚燒，未來除了持續推動紙錢減量外，也將評估推動各大宮廟自建環保爐分散去化。台南市環保局空噪科代理科長黃任偉說在清明時節紙錢在集中燒部分，約有373噸的紙錢集運至紙錢專爐燒化，已經處理6成多，目前本局的紙錢爐園區大概還有150噸的暫存，依規劃將在6月底前燒化完畢。中元普度又將至，環保單位也呼籲民眾，祭祀重在心意，透過減量焚燒、以功代金等方式表達敬意，不僅能減少空污，降低焚化設施負擔，讓傳統信仰與環境永續取得平衡。

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