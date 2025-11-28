台南城隍廟神威顯赫 老外慕名

台南高商師生帶德國交換學生前來台灣府城隍廟參訪，並教導廟方人員說德語的“爾來了”。 （記者陳俊文攝）

台南市幾家二、三百歷史的城隍廟近來參觀的老外特別多。北區公所旁的縣城隍廟一位來自新加坡的長者帶全家福和一尊三寸六的「公仔」城隍爺參拜，揚言要環島參訪各地的城隍廟。台灣府城隍廟則有台南高商及德國羅拉赫商業學校師生一行蒞廟參訪，並學習以德語說「爾來了」。

縣城隍廟昨天有一位來自新加坡的城隍粉絲，帶著太太和女兒蒞廟參拜，他隨身一尊三寸六的城隍爺好像迷你公仔，執事洪紹閔進廟看到時還好奇詢問是誰的公仔放在案桌上？新加坡長者說是他的神明，洪紹閔馬上肅然起敬，並親自導覽參觀。

洪紹閔表示，新加坡華人世界的城隍爺就是網路上常看到的二伯公、三伯公，這位長者是城隍爺的忠實信徒，已來台灣十數天，一路從台北、新竹、台中、台南的城隍廟參拜。

因載他的司機也不太懂城隍廟，所以洪紹閔就向他介紹縣城隍之外的台南另兩家「官制」城隍廟，一是府城隍廟，一是安平城隍廟，一樣都是歷史悠久、不看可惜。

新加坡長者說，此次來台發心全台城隍廟走透透，雇一輛賓士車載著他四處參訪，來台前有稍做功課，為恐掛一漏萬，到各地再詢問當地人意見，像嘉義有名的城隍廟先前就漏掉了，待回程再補拜。

無獨有偶，台南高商由Zoe老師帶隊，帶領德國羅拉赫商業學校的交換生一起造訪青年路台灣府城隍廟，廟方請來輔大德文系畢業的Clara老師導覽，他以德、英語穿插介紹。在導覽問答中，來自德國的師生們十分投入，導覽老師教他們用國語說「爾來了」，他們則用德語教廟方說「爾來了」Du Bist Hier。主任委員郭榮哲發現這樣很有趣，下次如果還有不同國籍的友人來訪，都會請他們一起分享各國的「爾來了」如何說。