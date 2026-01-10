台南城隍廟黑令旗、龍頭杖被折斷焚毀 嫌犯落網「動機說不清」

社會中心／台南報導

廟方見到被折斷毀損的黑令旗相當傻眼。（圖／翻攝畫面）

台南全臺首邑縣城隍廟日前遭不明男子闖入搞破壞，嫌犯把廟內黑令旗被折斷，甚至點火焚燒「龍頭杖」、抽打天公爐，廟方發現異狀後立即報案。警方表示，涉案的許姓男子（57歲）已到案，疑因精神狀況不穩而犯案。

全臺首邑縣城隍廟臺灣縣知縣張宏於康熙五十年（1711年）捐俸興建，日治時期，該廟被日軍佔用，廟產後來由民眾集資買回，日治時期及民國期間廟宇又再歷經多次重修、增建，直到1980年完工後而成今貌。

廣告 廣告

民俗專家廖大乙指出，「黑令旗」象徵城隍爺在陽間執法的法器與權力象徵，代表陰間司法與軍令，專用於抓鬼驅煞，協助其處理陰陽兩界，如今與擁有50年歷史的龍頭拐，先後遭折斷破壞；民俗專家廖大乙認為，此事可能是廟中五營兵將、陰兵陰將，藉由男子脫序行為，提醒兵馬糧草不足，廟方可請示主神，讓五營兵馬及陰兵陰將獲得充足糧草物資，滿足需求。

男子折斷黑令旗、焚燒龍頭杖，畫面全被監視器拍下。（圖／翻攝畫面）

男子折斷黑令旗、焚燒龍頭杖，畫面全被監視器拍下。（圖／翻攝畫面）

警方表示，8日接獲廟方報案，廟前黑令旗及龍頭杖遭折斷、焚毀，初估損失約5000元。經調閱相關監視器影像，鎖定一名許男涉案，同日晚間已通知許男到案說明，許姓男子因精神狀況不穩，說不清犯案動機為何，全案已依毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。

更多三立新聞網報導

高國豪私約二嫂爆衝突！大哥嗆「弄斷你的腿、無法打球」下場出爐

澎湖海灘疑尋獲失事F-16V戰機殘骸 軍方：已初步排除

高雄橋頭糖廠火警！園區鐵皮屋竄濃煙 古仔灯小卷米粉店燒焦了

驚悚影片曝光！小貨車、賓士路口對決 後輪軸瞬間解體噴飛

