台南塑膠倉庫深夜大火！ 消防隊員熬夜6小時打火累癱

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台南市消防局於昨日深夜11時56分接獲民眾報案，指稱仁德區中洲一街103巷內一處1樓鐵皮建物冒出熊熊火煙。消防局立即調派文賢等分隊，共計22輛消防車、51名消防人員奔赴現場進行搶救作業。

抵達現場後發現，起火的鐵皮倉庫內部存放大量塑膠粒，使得火勢一發不可收拾，整座建物瞬間陷入全面燃燒狀態。由於塑膠材質燃燒特性，現場火勢極為猛烈，夜空中竄出滾滾黑煙，初步估計燃燒面積高達200平方公尺。

面對如此猛烈的火勢，現場指揮官隨即申請加派人車支援，並緊急調度2台200型重型機具到場協助。消防局同步通報警方、自來水公司、環保局及瓦斯公司等相關單位派員到場協助救災作業。

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消防局表示，已在第一時間聯繫相關廠商，預計首台重型機具能在1小時內抵達火場投入救援，主要協助後續的開挖與清理作業。所幸該鐵皮倉庫四周多為農田，暫時沒有延燒到鄰近建物的風險，現場也確認無人員受困情況。

目前詳細的起火原因以及確切的財物損失金額，仍有待火勢完全撲滅、現場降溫後，由消防局火災調查科人員進一步進行鑑識與釐清。

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