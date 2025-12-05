台南塑膠工廠濃煙狂竄 消防出動32車62人急攻火場撲滅火勢
台南市南區明興路321巷一間塑膠工廠於12月5日晚間發生火警，現場冒出大量濃煙，引發民眾關注。台南市消防局在晚間8時36分接獲報案後，立即調派包含灣裡分隊在內的32輛消防車與62名人員趕赴現場進行搶救，並出動無人機與消防機器人進行火場偵查與救援作業。
根據消防局說明，消防人員於晚間8時46分開始布線射水，火勢在9時1分獲得控制，並於9時29分完全撲滅。後續立即展開殘火處理與排煙作業，以防火勢復燃。
經現場勘查，起火位置為工廠倉庫區域，燃燒物為大量塑膠棧板。所幸當時廠內無人員受困或受傷，事故未造成人命傷亡。
消防局指出，此次火警幸得及時控制，未進一步擴大成災。也特別提醒相關業者，塑膠倉儲具有高度可燃性，須落實防火區劃與加強安全管理，以降低火災風險，避免類似事件再度發生。
