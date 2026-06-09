台南塑膠製造廠惡火！消防到場已「全面燃燒」耗2小時撲滅…倉庫燒精光

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記者陳弘逸／台南報導

台南市仁德區中洲一街巷內昨天（9日）深夜驚傳工廠火警。（圖／翻攝畫面）

台南市仁德區中洲一街巷內昨天（9日）深夜驚傳工廠火警，警消出動25車55人前往救援，到場時已全面燃燒，耗費約2小時才將火勢撲滅，所幸，無人受困傷亡，起火工廠為塑膠製品製造廠的倉庫，存放塑膠粒成品，燃燒面積85平方公尺，詳細起火原因，仍待調查。

警消出動25車55人前往救援，到場時已全面燃燒。（圖／翻攝畫面）

警消昨天（9日）深夜11時56分獲報，台南市仁德區中洲一街巷內驚傳工廠火警，出動25車55人前往救援，到場時已全面燃燒，歷經約一個半小時搶救，於今天1時22分控制火勢。

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消防耗費約2小時才將火勢撲滅，所幸，無人受困傷亡。（圖／翻攝畫面）

直到1時57分，撲滅火勢，並請重機具進場殘火處理；初步了解，起火工廠為塑膠製品製造廠的倉庫，存放塑膠粒成品，燃燒面積85平方公尺，詳細起火原因，仍待調查。

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