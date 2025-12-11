台南增登革熱境外移入病例 將軍區越南籍女性
（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市昨天新增1例境外移入登革熱病例，為將軍區30餘歲越南籍女性，台南市登革熱防治中心立即動員衛生單位及區公所，針對個案居住地進行孳生源清除，並規劃化學防治作業。
台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，此新增個案為今年台南市登革熱境外移入第19例，7日自高雄機場入境，8日出現骨頭痛、肌肉痛、腹瀉等症狀，9日就醫，醫師進行登革熱NS1快篩檢驗為陽性通報，昨天實驗室檢驗結果PCR陽性確診。
衛生局指出，根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，截至昨天為止，國內累計29例登革熱本土病例、241例境外移入病例，多自東南亞國家移入，感染國家來源以越南、印尼、菲律賓及泰國為主；今年迄今，全球登革熱疫情已超過473萬例病例，當前國際間登革熱疫情嚴峻。
台南市登革熱防治中心提醒，民眾規劃出國旅遊、工作或返鄉探親，出發之前，應先清理住家環境中可能積水的容器與孳生病媒蚊的場所，徹底清除孳生源，旅途中務必做好防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣物；返國後14天內，應持續觀察自身健康狀況，若疑似登革熱症狀，應盡早就醫。（編輯：吳素柔）1141211
