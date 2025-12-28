台南增輔導團 加速危老重建

台南市都發局近來協助東區金鑽大樓爭取到國土署核定1900餘萬元經費，將用於耐震結構補強及大樓整建維護。（曹婷婷攝）

近期地震頻仍，震得人心惶惶，台南房屋平均屋齡34.9年，30年以上房屋占比6成，台南市政府都發局採「都市更新與危老重建並行」，截至目前，危老重建案受理逾470件、都更案約30件，面對都更、危老重建追不上房屋老化速度，都發局表示，目前成立2個危老輔導團共57處工作站，明年將再增1個輔導團，盼加速危老重建案推進。

27日深夜全台有感地震，讓很多人心有餘悸，尤其台南今年初才發生楠西地震，山區不少老屋遭震傷，老屋安全議題備受關注。台南平均屋齡高於全台平均，面對中央將同步推動老宅延壽、危老重建、都更等，都發局、工務局均表示，後續將配合中央政策續推。

都發局都市更新科表示，目前危老重建與都更同步並行推動，但都更案因得經過都市審議等程序，每案推動要花上半年甚至1年時間，從民國106年推動迄今，約僅30件成案，最近也才剛協助東區金鑽大樓爭取到國土署核定1900餘萬元經費，將用於耐震結構補強、整建維護。

至於危老重建案則已超過470件，平均每年約70件成案。都發局觀察，儘管近年地震頻繁，但重建所費不貲，房屋所有權人必須自行負擔費用，重建與否主要還是要看所有權人財務能力，因此，選擇「打掉重練者」仍屬少數，部分老屋經評估耐震不足，已有安全疑慮，屋主才會尋求結構補強。

不過，為了加快危老重建腳步，明年將從既有2個危老重建輔導團，再多增加1個輔導團，希望協助衝高危老核定件數。

工務局表示，雖持續推動建築物耐震評估與補助，把關建築物安全，但民眾申請其實並不踴躍，主要還是與房屋所有權人擔心萬一經評估狀況不佳，未來恐不利於轉售有關，尤其大樓更加忌諱。

不過，工務局每年編列超過千萬元補助公寓大廈共用部分維護修繕，公寓大廈申請踴躍，去年補助88案、今年130案，其中攸關建築安全的外牆安全檢測修繕、外牆修繕占比逾5成，有助於大樓美觀與提升安全性。