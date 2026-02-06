台南多情父擁4房8子女！正宮女兒「1打8」打官司爭產 4理由吞敗

記者林昱孜／台南報導

正宮女兒不滿遺產得分給另外8名手足打官司，法院判決出爐。（示意圖／pixabay）

台南一名老翁阿龍（化名） 生前感情生活豐富，除了與正宮育有子女外，另與3名女子生下8名同父異母的手足；老翁死亡後，正宮女兒不滿父親留下的遺產要分給另外8人，提告「確認繼承權不存在」，指控他們長年對父親不聞不問，且父親曾遭二房誣陷掃黑入獄。台南地院審理後，認定8名子女均經生父認領，且無證據顯示老翁生前曾表示「不給繼承」，判決正宮女兒敗訴。

判決書指出，阿龍除與妻子育有2名子女外，另與3名外遇對象分別生下5名、2名及1名子女；阿龍於105年10月因颱風外出迷途失蹤，逾7年生死未卜，家屬聲請死亡宣告，法院裁定其於112年10月死亡。正宮女兒主張，父親曾因政府掃黑行動遭調查，於民國73年入獄服刑，父親出獄後雖曾扶養部分非婚生子女，但成年後便斷絕聯繫，另外兩房所生的3名子女，也從未探視父親。

正宮女兒強調，父親生前多次感嘆手足「心中無這個父親」，認為這些子女構成重大精神虐待，且父親生前曾向親友表示，只有自己視他為父親，不願讓其他子女繼承遺產，因此依《民法》主張這8名同父異母的手足喪失繼承權。

被告8名子女反駁，當年是因為父親入獄後，被正宮要求搬離住處，才迫於無奈離開，雖未同住，但求學或工作期間仍會打電話聯繫或逢年過節返家探視；且105年父親失蹤時，他們也曾前往派出所報案並參與協尋，並非不聞不問。此外，他們均經父親依法認領，戶籍資料上父親欄位明確，依法視為婚生子女。

台南地院法官審理時，傳喚老翁生前友人及同居人作證，證人均表示，「沒聽過老翁說遺產不要給誰」、「沒交代誰不能繼承」。法官認為，《民法》規定喪失繼承權的要件，除了必須有「重大之虐待或侮辱」事實外，還必須經阿龍明確表示「不得繼承」，因此，原告請求塗銷8名手足的繼承登記無理由，予以駁回。全案可上訴。



