台南夜市買帝王蟹肉棒卻失望！日本人吃一口嘆「被騙了」 網揪2字反駁：很難搞

台南夜市買帝王蟹肉棒卻失望！日本人吃一口嘆「被騙了！」圖／翻攝自threads

台灣夜市美食眾多，從鹹酥雞、蚵仔煎、大腸包小腸、臭豆腐到珍珠奶茶，品項應有盡有。而近日有日本網友卻買到令他讓失望的小吃，他透露，自己在台南夜市買了一份「帝王蟹肉棒」，但一吃發現口感不對，直呼「被騙了！」對此，網友則明察秋毫揪出店家名明確標示「2字」，認為根本沒詐騙。

該名日本網友在threads上貼出照片並表示，近日來台旅遊，他在台南夜市買了標註日本空運品質保證的「帝王風味蟹肉棒」，雖然當下覺得價格過低，不太可能是真的蟹肉，但還是抱持好奇心態嘗試，結果吃到嘴裡果然只是「蟹肉風味魚板」，讓他不禁直呼「被騙了！」

他也分享自己吃了其他小吃的心得，他稱讚「碗粿」口感出色，雖然上桌時叉子直接插在中間讓他頗為驚訝，但美味仍讓他印象深刻；另對「木瓜牛奶」也讚譽有加，表示飲品帶有淡淡木瓜甜味，口感清爽，令人驚艷；一直擺在口袋名單的「蔥油餅」同樣給他留下好印象，原以為店家塗抹辣椒醬，沒想到吃起來卻不會辣，讓他大讚「第一次吃，是好味道！」

日本網友分享在台南夜市買帝王蟹肉棒的經驗。圖／翻攝自threads

此篇日本網友的貼文迅速被轉發至PTT論壇，不少人都直指，店家招牌上有標明是「帝王蟹『風味』蟹肉棒」，並不算是詐欺，「有寫風味了，而且那價格也不可能是帝王蟹阿」、「帝王蟹風味蟹肉棒，沒詐欺啊？」、「『風味』2字，蟹肉棒是日本人發明的」、「他有寫風味，真的是…很難搞」、「這個有甚麼好騙的黑門市場也是吃到大的蟹味棒」。

另還有網友回應「蟹肉棒本來就不是真蟹肉，日本也是這樣，是魚漿製品佔比高，跟魚丸、黑輪、竹輪都是差不多意思」、「他的推文內容有知道（風味）的意思，這個日本人想表達的意思，比較像是，怎麼蟹（風味）的食物，卻寫帝王蟹（風味），如果是普通的蟹肉棒，就不要宣傳是帝王蟹，這樣。」



