台南夜市買蟹肉棒 日人吃一口崩潰喊：請停賣

夜市裡的蟹肉棒看來真的好美味。（圖／東森新聞）





一名日本遊客逛台南的夜市，看到賣帝王蟹肉棒的攤位，廣告上有帝王蟹和日本空運的字，花了100元買了2支蟹肉棒，一吃他喊應該停止銷售，因為這跟真的蟹腳差太多了。其實夜市賣的是帝王蟹風味的蟹肉棒，通常是用魚漿加調味料製作，而真正的帝王蟹腳1隻就要5、600元，蟹肉棒口感不同，價格更是差了10倍。

油炸後再碳烤，加上明太子醬，夜市裡的這款蟹肉棒看來真的好美味。而一名日本遊客在逛台南夜市時，看到賣帝王蟹肉棒的攤商，廣告上有1隻大帝王蟹，同時還寫著日本空運。他買了2支，一吃直接喊停止銷售，認為這個口感和真的帝王蟹腳差太多。《EBC東森新聞》到一般水產行，找到這種帝王蟹肉棒。

帝王蟹為什麼這麼貴？

廚師林子正表示，它其實就是魚漿和澱粉所構成，而上面的顏色其實是食用色素。市售的帝王蟹肉棒，主要原料是魚漿，再加上蛋清、澱粉等黏合劑，還有調味料和色素等，裡面看來沒有帝王蟹腳的原料。所以帝王蟹腳1支約要5、600元，而帝王蟹肉棒夜市2支大約賣100元，價格差異相當大。

水產業者蔡育霖指出，加工食品跟真的帝王蟹價格差蠻大的。比如帝王蟹在好的時候，價格1公斤來到4000元，就算比較便宜的時候也有2500元，所以不可能有那種價格。

業者現場雖有標示是帝王蟹風味，但產品名稱直接寫「帝王蟹肉棒」，並標榜日本空運，仍可能造成消費者誤解，將輔導業者改善。不過這款帝王蟹肉棒不只在台灣夜市有銷售，日本伏見稻荷大社等知名觀光景點的攤商也有在賣這種蟹肉棒，所以日本遊客說不知道這個和真的帝王蟹腳不同，似乎說不過去。

