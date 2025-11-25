台南夜市買「帝王蟹肉棒」 吃無蟹肉 日本客：被風味騙了

日本遊客不知情到台南夜市買了帝王蟹肉棒，以為是真的帝王蟹肉，吃了一口崩潰，直呼被騙了（圖／翻攝PTT）

大部分民眾都知道，台灣的蟹肉棒裡通常沒有蟹肉，只是風味棒，但日本有遊客不知情到台南夜市買了帝王蟹肉棒，以為是真的帝王蟹肉，吃了一口崩潰，直呼被騙了，而水產業者則說，如果要吃到真，這價格可能要翻一到兩倍才吃的到。

這起誤解事件源於文化差異與標示不明。在台灣，大多數民眾都了解「蟹肉棒」實際上是一種魚肉製品，添加了蟹肉風味，並非真正的蟹肉。然而，這位日本觀光客看到夜市攤位上大幅展示的帝王蟹圖片，以及「日本空運」、「品質保證」、「帝王蟹肉棒」等標語，誤以為購買的是真正的蟹肉製品。

蟹肉棒裡也沒有蟹肉，是台灣人幾乎都知道的常識，但就有日本觀光客不知情，直呼被騙了（圖／TVBS）

這位日本遊客在社群平台上分享了自己的經驗，表示雖然當時就懷疑這個價格買不到真正的蟹肉，但仍決定購買，結果發現味道並不如預期，因此提醒其他遊客避免踩到相同的坑。這則貼文後來被轉發到PTT論壇，引起廣泛討論。

針對此事件，台南市法制處主任消保官馮祺雯表示，雖然業者現場有標示是帝王蟹風味，但產品名稱直接寫帝王蟹肉棒並標榜日本空運，仍可能造成消費者誤解，將輔導業者改善標示方式，避免類似誤會再次發生。

在市場上，這類蟹肉風味棒在許多超市和賣場都能購買到，零售價約一包360元有10根，而夜市攤商經過裹粉、油炸和烘烤等料理後，一隻售價可達100元。水產業者表示，若要購買含有真正蟹肉的產品，價格可能會比目前的風味棒高出一至兩倍。

真的蟹肉棒，跟蟹味棒，除了價格差異之外，這蟹肉棒如果添加風味兩個字，就可能只是添加螃蟹口味的魚漿蟹味棒（圖／TVBS）

消費者若想區分真正的蟹肉棒和蟹味棒，最關鍵的方法是查看產品背面的成分表。若產品名稱中添加「風味」兩字，通常意味著這只是添加了螃蟹萃取物的魚漿製品，而非真正含有蟹肉的食品。這種區別對於外國遊客來說可能不夠明顯，因此更清晰的標示和消費者教育顯得尤為重要。

