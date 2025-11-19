台南夢幻新地標！新光三越小北門耶誕樹亮相 《暖心列車》6亮點一次看

記者林昱孜／台南報導

今年新開幕的新光三越台南小北門首迎耶誕節，特地打造台南北區的耶誕地標《耶誕暖心列車》，12米高巨型耶誕樹結合大型列車造景於，今（19)日起正式亮相，點燈後瞬間充滿過節氣氛，吸引不少民眾拍照打卡。

新光三越台南小北門首迎耶誕節，特地打造台南北區的耶誕地標。（圖／新光三越提供）

《耶誕暖心列車》打造沉浸式節慶場景，六大亮點搶先看，包括台南最大耶誕列車地景、綠白金主色調光暈、耶誕光之海、限定屋簷雪光、雪景燈光裝置，以及耶誕小火車，提供民眾多元拍照與體驗樂趣。小火車即日起開放，申辦新光三越會員或以 APP扣100點即可免費搭乘。

為增添節慶氣氛，自本月19日起每日下午5點至晚間9點將上演浪漫飄雪秀（30分鐘一次），下午5點至晚間10點展演燈光秀（30分鐘一次），活動將持續至明年1月4日。一樓CAFE!N 與PRESERVE也延長服務，自早上9點起營業，提供咖啡與早晨餐點陪伴民眾度過暖心佳節。

此外，小北門店也啟動「心願認領活動」，自11月21日至12月19日，民眾可於1樓服務台耶誕希望之樹挑選心願小卡，為孩童實現耶誕願望，邀請市民共同響應公益。

