台南大員皇冠傳愛九年 平安夜為偏鄉孩童圓夢

台南大員皇冠假日酒店連續傳愛九年不間斷，於每年平安夜為偏鄉孩童圓夢，今年也邀北門國小、長平國小學童演出。（記者李嘉祥攝）

台南大員皇冠假日酒店自開幕後持續推動「傳愛．圓夢」公益計畫，每年充滿感恩與歡樂氛圍的12月將愛與關懷傳遞給臺南各地的偏鄉小學孩童；今年平安夜邀去年圓夢學校北門國小學童以木箱鼓演出為活動揭開序幕，今年圓夢學校長平國小也演出民俗舞蹈演出，展現學校長期深耕藝術教育成果，另也邀請台南應用科技大學音樂系薩克斯風重奏團帶來多首經典曲目，除增添濃厚節慶氛圍，也透過大專院校學生參與，讓偏鄉孩子看見持續學習與追逐夢想的不同可能。

台南大員皇冠自2017年起每年於平安夜認領偏鄉學童聖誕心願，並邀請孩子走進酒店共度佳節，透過音樂、表演與禮物留下難忘節慶回憶，至今連續9年不間斷；回顧歷年足跡，2017年前往東山區聖賢國小為66名孩童圓夢、2018 年至後壁區樹人國小完成64名孩童的聖誕心願、2019年前往新化區口埤實驗小學為72名孩童點亮期待、2020年前往南化區玉山國小完成26名孩童的心願、2021年至南化區北寮國小為55名孩童送上祝福、2022年前往東山區吉貝耍國小完成42名孩童的聖誕願望、2023年至將軍區將軍國小為36名孩童圓夢、2024年前往北門區北門國小實現37名孩童聖誕期待，今年則到將軍區長平國小再度完成34名孩子的心願，累計已為432位偏鄉學童點亮聖誕的希望。

長平國小位於臺南市將軍區西北隅，鄰近海岸，村民多以近海漁撈、沿岸捕撈等漁業相關產業為生，並兼以手工業維持生計，生活型態與自然環境緊密相連；隨著少子化趨勢，學生人數僅剩34人，雖然校園規模不大，卻讓師生間緊密互動與陪伴，學校長期致力多元教學與生活教育，透過藝術、體育與地方文化課程，協助孩子建立自信，並在有限資源中找到屬於自己的舞台。

台南大員皇冠假日酒店表示，「傳愛．圓夢」不只是一場年度平安夜活動，更是一份長期投入的承諾，透過同仁認領學童心願、準備禮物，並邀請孩子走進城市空間體驗不同的學習場域，期望讓孩子感受到被重視與被支持的力量，未來也會持續把愛送進校園，讓關懷的足跡走進更多地方，陪伴孩子在成長的道路上勇敢前行，讓這份溫暖在城市中持續延續。