台南大媽撿到吉伊卡哇公仔上網拍賣 約面交來的是警察「慘賠8倍和解」

台南一名婦人撿到吉伊卡哇公仔，竟私自上網拍賣被失主抓包，不僅花錢和解，還被依侵占罪送辦。（示意圖，非內文公仔、資料照／徐梓榕攝）

撿到遺失物記得交還失主，或拿到警局，千萬別有私吞念頭。日前一名台南婦人撿到一隻吉伊卡哇公仔，竟貪小便宜，沒拿去警局，而是私吞帶回家還上網販售，好巧不巧被失主看到，報警處理，最終婦人販售不成還慘賠售價8倍金額來求和解。

事情發生在上月30日，一名女子日前騎機車載友人，機車發動時吉伊卡哇公仔不慎掉落在路邊，當下女子未察覺，抵達目的地後才發現公仔消失，查看行車紀錄器才發現朋友上車時不小心掃到公仔，掉落在停車的地方，循著原路回頭找卻遍尋不著。

女子回家上Threads搜尋關鍵字，想看看有沒有人撿到公仔失物招領，卻意外看見一名婦人貼出販售文，開出售價250元，強調已開箱過，底部有黏過泡棉，意者私訊。女子看到痕跡與自己掉落的完全符合，便報警與員警一同前往面交現場，果不其然就是自己遺失的公仔。

離譜的是撿到的婦人似乎完全不覺得有問題，還反嗆「這又沒什麼，不就小東西嗎」、「阿就掉在路邊我就撿起來啊」，毫無悔意讓女子氣炸，員警也看不下去當場斥責「撿到就撿到，怎麼可以自己拿出來賣」。婦人得知自己已涉及侵占罪，嚇得以2000元和失主和解，但由於侵占遺失物屬於公訴罪，因此婦人仍遭送辦，只能祈求檢察官看在和解份上給予緩刑或不起訴處分。

