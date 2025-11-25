台南大學四師社會實踐績優 接軌地方實務獲殊榮

台南大學表揚王一匡（左上）、吳純萍（右上）、李建樹（左下）、劉子歆（右下）等四位社會實踐績優教師。（南大提供）

記者陳治交／台南報導

國立台南大學表揚一一四學年度「社會實踐績優教師」，環生學院生態暨環境資源學系教授王一匡、教育學院教育學系副教授吳純萍、理工學院資訊工程學系教授李建樹以及管理學院經營與管理學系教授劉子歆，展現永續教育與地方實踐量能。

生態暨環境資源學系教授王一匡多年投入台南七股、嘉義大埔等地，建立以地方為核心的永續學習模式，包括「為偏鄉而教」與「大埔水鄉、三生共創」等行動，透過紀錄片、田調、主題課程與跨校合作，使學生在真實場景中理解環境、文化與產業的連動性。

資訊工程學系教授李建樹聚焦「科技如何改善生活」，帶領IVC實驗室與多個團體合作，推出一系列具高度實務價值的AI系統。例如協助多重障礙者開發「AI嘴型輸入系統」，讓使用者能以更自然的方式表達；與視障家長協會共同打造「AI國字旁註注音移除系統」，改善視障兒童使用OCR工具時的閱讀困難。

教育學系副教授吳純萍以「科技×創意×在地文化」為核心，帶領師資生走入偏鄉校園，兩年服務超過三十校次、一千二百多位學童。課程融合AI、AR、運算思維、大地議題與文化元素，孩子們完成三百多件創意科技作品，從電子書、AI圖像到在地主題遊戲，逐步建立自信與學習成就感。

經營與管理學系教授劉子歆長期推動企業永續、ESG與社區合作，以課程與專案帶領學生走入產業與地方。他協助企業與學生建立跨域永續方案，實際支持在地產業提升治理效能、改善流程或強化品牌策略。