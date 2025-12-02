台南大學重現校史記憶 父女跨時空交會

安倍潤子現場查閱其父親前田正雄留存於台南大學的學籍與畢業史料。（南大提供）

國立台南大學日籍校友前田正雄於昭和二十年（公元一九四五年）畢業於台南師範學校，其女兒安倍潤子多年來蒐集父親在台相關資料，實地瞭解史料與過往紀錄，南大文資系以史料導覽重現校史記憶。

南大教務處學籍組調閱前田正雄的學籍與畢業資料，讓安倍潤子得以親自查閱父親留存於南大的史料，相關資料的重現，不僅讓安倍潤子確認父親當年的求學軌跡，也展現校方長年保存校史檔案的成果。

文資系進行校史資料蒐集、舊檔案比對與校園空間變遷整理，將史料轉化為現場可理解的導覽內容，並安排走訪紅樓、校史室、校門圓環、穿廊歷史時間軸、裕仁皇太子視察動線，說明紅樓空襲牆面所保留之戰爭痕跡，從校舍建築、校史文物到戰時記憶，具體呈現台南師範學校至國立台南大學的歷史演進。

安倍潤子表示，此行能在校方與文資系師生的協助，實際走訪父親求學過的校園，並透過完整史料進一步認識南大歷史，對她而言具有重要意義。

南大文資系透過此次任務導向的史料蒐集與導覽實作，將歷史研究、文化保存與公共溝通相互結合，讓校史不僅停留於檔案之中，也能被轉譯為大眾可理解與感受的故事。