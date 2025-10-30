台南大學體育系全運會獲佳績 學生、校友勇奪六金二銅

南大學士班三年級莊九為（中）在男子帆船風箏浪板水翼型掄元。（南大提供）

記者陳治交／台南報導

國立台南大學體育學系學生與校友在一一四年全國運動會表現亮眼，總計奪六金、二銅，成績斐然，充分展現南大在體育教育與專業訓練的成果。

南大指出，碩士班學生陳玟溥於田徑賽場展現驚人速度，分別在男子一百公尺、二百公尺及四百公尺接力決賽勇奪三面金牌，成為全場焦點。他以行動詮釋努力、以實力贏得榮耀，在男子一百公尺準決賽、決賽分別飆出九秒九九、九秒九五，為台灣首位跑進十秒內的選手，可惜「超風速」無法列入正式紀錄。

南大碩士班學生陳玟溥在一一四年全運會男子一百公尺決賽飆出九秒九五（一一四年全運會籌備處提供）

學士班三年級莊九為在男子帆船風箏浪板水翼型掄元，該項目結合風箏滑水與水翼技術，需精準掌握風向與浪勢，莊九為以穩定節奏與冷靜判斷脫穎而出，展現新興水上運動的專業實力。他近年屢創佳績，包含一一三年全國帆船錦標賽冠軍、一一四年大鵬灣全國錦標賽亞軍，以及韓國新萬金盃國際帆船賽（風翼組）第四名。

南大體育系校友表現同樣出色。一一０級校友劉佩勳於武術套路女子組以太極拳九點六分、太極劍九點六一三分的總分十九點二一三奪金；一一一級校友汪芷綾在帆船女子風浪板RS：X型項目奪金。一一四級碩士班賴柏翔代表桃園市參加男子四百公尺接力摘銅，一一０級碩士班校友吳佳雲代表台南市於划船女子輕量級單人雙槳亦奪得銅牌。