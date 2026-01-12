台南大愛幼兒園 小農夫做公益

食農教育越來越夯，台南大愛幼兒園，串連大愛農場，採收蔬果並且直接料理，做出愛心便當，孩子們在親手參與中，學習生活技能，也有機會投入公益行動。

（0102-0106）「因為番茄又好吃 又便宜又健康。」

大大誇獎番茄一番，小農夫出發去採收！台南大愛幼兒園學童 ：「採番茄好玩，(喜不喜歡) 喜歡。」

「喜歡番茄。」

鮮採番茄，小手手展開洗、切、剝皮全程服務！台南大愛幼兒園學童 ：「(你為什麼切十字)，切十字比較好剝皮。」

醃番茄又醃小黃瓜，不只忙碌這一天，台南大愛幼兒園師生花了3天，邊學邊做愛心便當， 台南大愛幼兒園學童 ：「(什麼味道)，香菇麵的味道。」

台南大愛幼兒園老師 陳綺霞：「因為孩子在家裡，做家事的經驗比較少，透過這課程 讓孩子有回去分享 ，爸媽也願意放手，讓孩子在家裡練習。」

家長 林麗英：「回去會幫忙洗米，或是煎蛋 洗菜，我覺得這活動真的很棒。」

從農田到餐桌、從煮飯到包便當，這不只是食農教育，更學到合作、耐心與分享的精神，台南大愛幼兒園園長 朱庭瑩：「菜餚裡面其實都有滿滿的祝福，那也希望這些善念，可以一直流動 ，希望孩子也可以當個手心向下的人。」

「感恩你的愛心。」

便當募愛心用於共善，這一堂愛心便當課，讓孩子們的學習過程，也能是付出關懷的行動！

