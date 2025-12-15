台南大愛幼兒園 親子運動會博感情

孩子的成長只有一次，相信大多數父母親都不想錯過，台南慈濟大愛幼兒園，舉辦親子運動會，特別透過親子互動，平常忙碌的家長，陪伴孩子一同遊戲，留下成長過程的珍貴回憶。

「舉起你的雙手 得第一，信心班信心班 得第一。」

充滿自信喊口號，牽起爸媽的手，親子運動會正式開始！「這要考驗你們的默契，有的不能太大力。」

趣味運動考驗默契，彩色滑布條遊戲，更能凝聚全班親子的團結，Ns長布條鋪地板，變身成幼兒版天堂路！「好 一個接一個，一個接一個。」

台南大愛幼兒園老師黃阿玉：「每天這樣的運動，孩子會有養成健康的好習慣，進而影響家長參與。」

家長鄭偉儒：「去年沒有參加到知足班的運動會，很可惜 但是今年，媽媽有參加到了 對不對，開不開心 (開心)。」

台南大愛幼兒園的運動會，增加親子互動時光，這位家長還特地從泰國返台參加，因為孩子的進步讓他驚豔！家長｜陳寬：「鞋子都要擺好 ，然後一定要所有東西都擺好，他們才會離開座位。」

