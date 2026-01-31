台南大方加碼送iPhone 邀全民春節來台南購物節天天送驚喜

台南市政府推動「台南購物節」，活動熱度持續升溫，累計消費登錄金額突破60億元。今於新光三越小西門舉辦好禮月月抽第三次抽獎，現場抽出總值超過90萬元的多項好禮。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 台南市政府推動「台南購物節」，活動熱度持續升溫，累計消費登錄金額突破60億元。今（31）日於新光三越小西門舉辦好禮月月抽第三次抽獎，現場抽出總值超過90萬元的多項好禮。台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席活動，邀請全國民眾把握春節連續假期來台南，走訪各大商圈、市場及特色景點消費。單筆消費滿50元即可上網登錄參加抽獎，邊購物、邊累積中獎機會，讓好運一路延續到過年。

為鼓勵更多民眾參與活動並加入會員，市府再特別加碼推出「會員天天抽 iPhone 17」活動。自2026年1月1日起至2月14日止，新加入「臺南購物節」會員即可取得抽獎資格，並於春節連假期間（2月16日至2月23日）連續8天，天天抽出幸運得主，讓民眾在過年期間都有機會把最新款手機帶回家。得獎名單將公告於「臺南購物節」官方臉書粉絲專頁，也提醒民眾把握時間加入會員，隨時掌握最新抽獎資訊。

副市長趙卿惠指出，春節是國人旅遊與消費的重要時節，台南擁有豐富多元的美食、商圈與傳統市場。市府透過購物節活動，鼓勵民眾將消費留在台南、支持在地店家，也讓大家在採買年貨、走春旅遊的同時，有機會抽中豐富大獎，提升整體消費樂趣與城市買氣。

經濟發展局表示，春節期間台南走春活動精采熱鬧，除市場年貨大街、特色走春導覽路線外，還有龍崎光節—空山祭、月津港燈節、新營波光節，以及 Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南等活動接力登場，讓親子、情侶與家庭旅客都能感受台南獨有的年節氛圍與節慶魅力。誠摯邀請全國民眾春節期間來台南走春、採買年貨、品味美食，一同感受熱鬧又富含文化底蘊的年節盛事。

