台南大灣高中與日姊妹校交流 體驗日本防災食品

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣與日本同位於地震帶上，台南市立大灣高中近日赴姊妹校日本岡山縣林野高校交流，除了感受當地文化，也體驗日本的防災食物與宣導。

大灣高中與日本岡山林野高校自2018年簽訂姊妹校迄今，日方師生已多次來台拜訪，大灣高中本月也獲國教署國際教育經費補助，由秘書林欣穎率隊赴日進行為期6天的回訪交流，受到林野高校以手寫書法布條歡迎。

林野高校學生以管絃樂隊熱情迎接，大灣高中也由自組樂團演奏回應，雙方並互贈台灣鳳梨酥與岡山瓷器，雙方並跟隨在地慶典舞者一同舞動。

大灣學子也走進林野高校的史地、英文、美術與書道等課堂，感受台日雙方均重視聯合國永續發展指標 SDGs融入、探究與實作精神，也結合在地茶道文化與耶誕節慶元素的課程深具特色，分組討論時，在不斷溝通中跨過語言的門檻。

林野高校校長竹內稔表示，因台灣與日本同為多地震國家，特別安排防災課程，讓台灣學生實際體驗日本防災食品與宣導方式，在輕鬆互動中學習重要的防災知識。

日本將一些不易保存的食物，製作成防災罐頭，日方學生從小就有整理防災包的觀念，思考災難發生時該如何應對，並且使用容易取得的食材來創作食譜。台灣學生也體驗食用防災罐頭加在餅乾、泡麵、麵包、義大利麵、米飯上食用，台灣學生說，口感相當不錯。

大灣學子也體驗溫泉文化、岡山農家生活，走訪倉敷美觀地區、岡山後樂園與世界文化遺產姬路城及環球影城與道頓崛，也與林野高校師生相約能盡快在台灣再相見。

