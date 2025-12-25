台南大眾運輸持續戒備 女高中生送小卡致謝警員

（中央社記者張榮祥台南25日電）台北捷運台北車站等處19日發生隨機攻擊事件，台南大眾運輸場域持續戒備，1名女高中生昨天向永康轉運站執勤警員送上1張小卡片致謝，也讓警員感動地說，疲勞瞬間消失了。

北捷台北車站等處19日發生隨機攻擊事件後，台南市警察局對轄內台鐵車站17處、高鐵台南站1處、台南航空站1處及國道客運轉運站4處，派員加強戒備。

台南市警察局永康分局邱姓警員昨天全副武裝、攜帶長槍在永康轉運站執勤時，1名女生突然靠近，邱姓警員立刻警戒，未料這名女生伸手遞出1張手寫小卡片，感謝警方多日來執勤辛勞。

這張小卡片署名「一名高中生」，卡片寫著「謝謝你們這幾天的守護，每次在車站看到你們都覺得很有安全感，真的謝謝你們保護我們。」她在送出卡片後隨即離去。

邱姓警員看完卡片內容也很感動地說：「收到這張卡片很感動，感謝民眾的肯定，這幾天的疲勞都瞬間消失了。」

永康分局表示，適逢耶誕夜及耶誕節，警方將持續守護，各項勤務以保護人民為優先，讓市民平安度過每一天。（編輯：張雅淨）1141225