台南大遠百新餐廳開幕捐餐券招待身心障礙者用餐 攜手南市府照顧弱勢

南市長黃偉哲及牽手劉育菁、社會局副局長葉誌明、農業局副局長吳威達及遠百總經理徐雪芳為新餐廳剪綵，並感謝饗賓餐旅集團捐贈弱勢餐券。（記者李嘉祥攝）

以正宗川味聞名的「開飯川食堂」正式進駐台南大遠百成功店，17日舉辦開幕儀式，臺南市長黃偉哲受邀剪綵及代表市府接受饗賓餐旅集團捐贈給身心障礙者家庭享用的100張餐券，市長牽手劉育菁、社會局副局長葉誌明、農業局副局長吳威達均出席見證；黃偉哲感謝企業取之於社會用之於社會精神，公私協力照顧弱勢，也歡迎大家到溫暖的臺南享用美食。

遠東百貨總經理徐雪芳贈送30個實用後背包給身心障礙學童，饗賓餐旅集團總經理陳毅航除招待30名身心障礙者享用午餐，並再捐贈100張500元餐券，提供社會局服務中的身心障礙者家庭享用。

黃偉哲市長感謝遠東百貨長年展現企業社會責任，為偏鄉學子募鞋及邀學子參與歲末點燈活動，也恭喜熱心公益的饗賓餐旅集團在臺南穩定拓展事業版圖，他表示，近日氣溫降低逐漸入冬，邀請大家一起來南台灣，吃暖身的美食、感受天氣和人情的熱情。

徐雪芳總經理指出，遠東百貨秉持「取之於社會，用之於社會」精神，經常舉辦愛心募資募款等公益活動來關懷社會，且與饗賓集團一直很好的合作夥伴，此次除開餐廳外，也一起做公益，照顧弱勢回饋社會之餘，也希望拋磚引玉帶動更多人參與，讓社會更和善。