台南大遠百熱心公益 捐南市府140盒端午禮盒關懷弱勢

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端午佳節將至，台南大遠百配合臺南市政府推動「照顧弱勢優先」政策，於今(11)日提供140盒端午禮盒，由臺南市政府社會局轉贈社工服務之弱勢家庭，期盼在節慶時刻為弱勢家庭增添溫暖與關懷。為感謝企業投入公益行動，市府則致贈感謝狀予台南大遠百襄理李祥茂，肯定台南大遠百長期投入公益、關懷弱勢的實際行動，也感謝企業與市府攜手合作，共同擴大社會支持網絡。

黃偉哲市長表示，市府持續強化對弱勢族群的照顧，除既有各項扶助措施外，今年度亦已提供低收入戶每戶新臺幣1,000元端午節慰問金，並於6月10日完成發放。本次特別感謝台南大遠百公益捐贈，不僅於節慶期間提供物資協助，更持續與社會局合作推動多元關懷方案，以實際行動支持「照顧弱勢優先」政策，讓關懷不間斷，也期盼發揮拋磚引玉效果，帶動更多企業及民間團體共同投入公益行列，擴大社會支持量能，使溫暖持續深入更多家庭與社區角落。

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台南大遠百李祥茂襄理指出，公司自民國111年起持續於節慶期間投入在地公益服務，定期捐贈應景物資予本市弱勢家庭，累計端午禮盒捐贈已達823盒，並透過長期規劃推動多元公益行動，包含二手物資捐贈予身心障礙團體、辦理聖誕節公益徵文及繪畫活動，以及於節慶期間提供鞋品與籃球予偏鄉學童等方式，持續深化在地關懷參與，期望讓資源運用更具效益，並鼓勵更多企業共同投入公益服務。

社會局長郭乃文表示，近年受通貨膨脹及生活成本上升影響，弱勢家庭生活壓力相對增加，公部門資源有限，更需要結合民間企業及在地團體力量，共同建構更完善的社會安全網，提升整體支持量能。市府未來將持續整合各界愛心資源，強化對弱勢家庭之實質支持，讓服務更貼近需求，並與社會各界攜手前行，共同營造更具溫度的城市。捐助相關資訊可洽社會救助科06-2995686。

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