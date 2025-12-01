南部中心／呂彥頡、蘇晟維 台南報導

台南大遠百，連續17年舉辦耶誕公益點燈，1日舉點燈儀式，邀請150位北門、七股及將軍等偏鄉地區的學童一起來同樂，更將點燈活動結合台南購物節，打造成一場盛會，不但吸引了許多民眾來欣賞，也同時帶動週邊商圈的購物買氣，邀大家一起來消費參加抽獎。

台南大遠百耶誕公益點燈 邀偏鄉學童同樂 帶動購物節買氣

台南大遠百連續17舉辦公益耶誕點燈，1日舉辦點燈儀式。（圖／民視新聞）

在台南市長黃偉哲的共同點燈之下，為台南大遠百舉辦耶誕公益點燈揭開序幕，15公尺高的星光璀璨耶誕樹在夜空中炫彩奪目，現場甚至放起了煙火及泡泡，瞬間有了過節的浪漫氛圍，有民眾說，「超漂亮的點燈，超棒，氣氛也營造地超好的」，也有人說，「非常好玩，非常感謝你們舉辦這個活動」民眾被眼前的景色所吸引，直呼真的好漂亮，百貨公司連續17年舉辦公益點燈，累計17年來已經送出超過4200雙運動鞋、27000份耶誕禮物，要用愛心點亮城市，1日邀請北門、七股、將軍等偏鄉共150名學童一起來參與點燈同樂，更攜手台南購物節共同宣傳，歡迎大家一起來做公益，也共同參與台南的年度盛事。

台南市長黃偉哲1日參加點燈儀式。（圖／民視新聞）

台南市長黃偉哲說，「很感謝遠東百貨能夠募集這麼多，對於我們同學就學生活，以及在學校運動非常有幫助的，不管是球鞋、不管是書包，或是其他的文具用品，通通都對我們同學非常有幫助」，為耶誕公益點燈，不但聚集民眾參加，也為購物節提高買氣，好禮週週抽、月月抽，相輔相成，攜手帶動台南經濟。

原文出處：台南大遠百耶誕公益點燈 邀偏鄉學童同樂 帶動購物節買氣

