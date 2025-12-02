台南大遠百聖誕公益點燈 聯合各界贈偏鄉學童禮物

南市長黃偉哲與牽手劉育菁率市府團隊出席台南大遠百愛分享公益點燈活動」，與遠東百貨總經理徐雪芳點亮耶誕樹並贈送偏鄉國小學童聖誕禮物。（記者李嘉祥攝）

台南大遠百晚間舉辦「遠百愛的串連 愛分享遠百聖誕公益點燈活動」，臺南市長黃偉哲與牽手劉育菁率市府團對出席，與遠東百貨總經理徐雪芳等共同點亮耶誕樹，臺南北門、七股、將軍等區150位偏鄉國小學童也受邀參加點燈活動並獲得聖誕禮物，提前感受耶誕歡樂氛圍。

十五米高的「星光燦爛聖誕樹」以祈願星星、七彩寶石、炫亮雪花燈、七彩耀眼的彩帶及聖誕彩球妝點，外型繽紛亮眼；活動會場有巷仔Niau裝置藝術、科學不思議體驗活動、南市東區勝利國小運算思維桌遊體驗活動，前100位參與民眾現場打卡免費獲得聖誕小禮物，吸引許多民眾熱情參與。

現場也舉辦超人氣菜奇鴨、夜奇鴨及魚頭君等吉祥物見面會、篤加國小小提琴演奏、蚵寮國小英語歌謠、億載國小50位聖誕小公公的大合唱及空軍第一戰術戰鬥機聯隊的三軍娃娃精彩演出，吸晴的光華高中幼兒保育科學生裝扮成50位聖誕美女現場發送糖果，散播歡樂氣氛，另還有限定版「臺南耶誕臨時郵局」，除提供郵件收寄服務，還能蓋上限定專屬紀念郵戳，讓民眾在寄送郵件時，也能感受到耶誕歡樂氛圍。

北門、七股、將軍等區150位偏鄉國小學童白天先到山上花園水道博物館參觀，中午於台南香格里拉享用五星級自助餐，晚餐由東香台菜海味料理大頭師－蔡瑞成、筑馨居勇伯－周榮棠等二位必比登大廚現煮臺南辦喜事必備的打魯麵，讓學童品味臺南傳統美食，晚間再參加聖誕點燈活動，獲贈愛心運動鞋、水壼、文具組、餐盒等聖誕禮物，行程豐富有趣，讓小朋友感受到滿滿溫暖。

市長黃偉哲肯定大遠百連續17年舉辦公益點燈活動，持續募集物資提供球鞋、書包與各類文具，對學生的學習與運動有很大幫助；也提及南市今年從年初至今災難不斷，包含楠西地震、丹娜絲颱風、水災等，有許多需協助的民眾，感謝各界企業長期投入社會責任，為臺南帶來溫暖。

遠東百貨總經理徐雪芳表示，台南大遠百連續十七年舉辦公益點燈，迄今已送出超過4200雙運鞋及27000份禮物，第一屆小朋友現在已為社會菁英，感謝來自四面八方的捐贈人及公益贊助單位與遠百攜手拋磚引玉，把溫暖的心意擴大到社會。