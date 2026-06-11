台南大遠百贈端節禮盒關懷弱勢家庭 以行動響應南市府弱勢優先政策

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南市社會局主秘陳雅芬代表市長黃偉哲致贈感謝狀，肯定台南大遠百捐贈端節禮盒，攜手市府關懷弱勢家庭。（記者李嘉祥攝）

▲南市社會局主秘陳雅芬代表市長黃偉哲致贈感謝狀，肯定台南大遠百捐贈端節禮盒，攜手市府關懷弱勢家庭。（記者李嘉祥攝）

端午節將屆，台南大遠百今年持續配合臺南市政府推動「照顧弱勢優先」政策，11日提供140盒端午禮盒由社會局轉贈予社工服務的弱勢家庭，期盼在節慶時刻為弱勢家庭增添溫暖與關懷。社會局主任秘書陳雅芬代表受贈，為肯定企業投入公益行動，並回贈感謝狀予台南大遠百襄理李祥茂，感謝企業與市府攜手共同擴大社會支持網絡。

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市長黃偉哲表示，市府持續強化對弱勢族群照顧，除既有各項扶助措施外，今年度亦提供低收入戶每戶1000元端午節慰問金，已於6月10日完成發放，期能減輕低收入戶家庭節慶期間生活負擔，也感謝台南大遠百公益捐贈，不僅於節慶期間提供物資協助，更持續與社會局合作推動多元關懷方案，以實際行動支持「照顧弱勢優先」政策，讓關懷不間斷，也期盼發揮拋磚引玉效果，帶動更多企業及民間團體共同投入公益行列，擴大社會支持量能，使溫暖持續深入更多家庭與社區角落。

台南大遠百李祥茂襄理說，該公司自民國111年起持續於節慶期間投入在地公益服務，定期捐贈應景物資予南市弱勢家庭，累計端午禮盒捐贈已達823盒，並透過二手物資捐贈身心障礙團體、聖誕節公益徵文及繪畫等多元公益活動，以及於節慶期間提供鞋品與籃球予偏鄉學童等方式，持續深化在地關懷參與，除期望讓資源運用更具效益，也希望帶動更多企業共同投入公益服務。

社會局長郭乃文指出，近年受通貨膨脹及生活成本上升影響，弱勢家庭生活壓力相對增加；公部門資源有限，更需要結合民間企業及在地團體力量，共同建構更完善的社會安全網，提升整體支持量能；市府未來也會持續整合各界愛心資源，強化對弱勢家庭的實質支持，讓服務更貼近需求，並與社會各界攜手前行，共同營造更具溫度的城市。捐助相關資訊可洽社會救助科。