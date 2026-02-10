台南大遠百馬年福袋二重獎保500元回本 金級會員可抽黃金片

〔記者王俊忠／台南報導〕馬年即將到來！台南大遠百在2月17日大年初一上午10點準備300份「馬躍新春」福袋，邀請民眾農曆年來大遠百走春、買福袋試手氣。

大遠百表示，300份福袋通通有獎、袋袋回本，第二重好運獎頭獎是市值近3萬元的iPhone17手機；另，買福袋的遠百APP金級會員還可參加全台抽黃金活動，有5位幸運兒可抽中市值6萬4千多元的10克黃金金片禮。

台南大遠百「馬躍新春福袋」，每份現金價500元，2月17日大年初一上午現場排隊發放號碼牌，每人每張號碼牌限買1份，限量300份，售完為止。福袋有二重獎，第一重基本獎有500元商品券+100元餐飲十足券。第二重好運獎，頭獎為價值2萬9900元iPhone17手機1名。

一馬當先廟宇賜福，遠百APP金級會員+當日全館消費滿888元以上發票或銷貨明細表，可至5樓客服中心兌換廟宇賜福禮，每日限量50個，每位會員限兌換1份，送完為止；2月20日台南北汕尾鹿耳門天后宮馬年通寶1枚、2月21日台南開基玉皇宮有緣御守1個。

