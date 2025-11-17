台南大遠百「開飯川食堂」盛大開幕 招待30位身障用餐再捐100張餐券





「開飯川食堂」以「麻、辣、鮮、香」正宗川味聞名，11月17日進駐台南大遠百成功店6樓，邀請榮獲臺南市傳統藝術比賽特優的德高國小鼓術團，由劉裕承校長帶領小朋友們精彩演出。

遠東百貨徐雪芳總經理、臺南市黃偉哲市長、臺南市政府社會局葉誌明副局長、臺南市政府農業局吳威達副局長及饗賓餐旅集團陳毅航總經理一起擂鼓剪綵為「開飯川食堂」登場歡慶。

遠東百貨秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，經常舉辦愛心募資募款等公益活動來關懷社會，開幕當天由遠東百貨徐雪芳總經理贈送30個實用後背包給身心障礙小朋友，饗賓餐旅集團陳毅航總經理也招待30名身心障礙者享用午餐外，再捐贈500元餐券100張供社會局服務中的身心障礙者家庭使用，由黃偉哲市長代表受贈。

遠東百貨徐雪芳總經理表示，「開飯川食堂」是很適合跟親朋好友聚餐的時尚川菜料理，也是饗賓集團裡最受歡迎的特色餐廳之一，即將到來的耶誕節要和朋友聚餐跟歲末尾牙的季節快到了，記得及早訂位，來嚐嚐新口味。

「開飯川食堂」位於台南大遠百的6樓，占地87.5坪，擁有140個客席座位，推出好禮三重送11月30日前內用滿低消並於社群（FB/IG/Threads）發文打卡，即贈送〈熊貓哥愛呷仙草奶凍〉一份。

12月14日前來店消費，即可獲得〈催淚蛋〉99元加購價優惠券一張，可於下次消費使用。12月14日前成為「iEAT饗愛吃」會員，於優惠票券區再贈〈梅汁二弄雞〉199元加購價優惠券一張，邀請消費者一起開心相聚，大口吃飯。

另外，普發萬元入袋 家用家電抽旭集餐券，普發1萬元現金首波入帳，即日起至12月31日(三)推出「全民普發1萬 遠百加碼力挺」，遠百APP金級會員全館當日滿1萬元送HAPPY GO點數1,000點。

