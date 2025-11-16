台南天選之「童」！ 狂擲12聖筊抱走168888元獎金
台南市 / 綜合報導
已經舉辦22年的台南鯤鯓王平安鹽祭，在北門南鯤鯓代天府廟埕登場，今年宮廟擲筊活動最大獎，上看十六萬八八八八元，由連續擲出12個聖筊的小妹妹抱回家，說要拿去繳學費；另外活動現場還發送平安鹽袋、舉辦虱目魚千人美食盛宴，相當熱鬧。
排成一排，不論男女老少都來拚手氣，頭獎得主連續擲出12個聖杯，把16萬8888元帶回家的就是這位小妹妹，記者VS.12筊得主吳小妹說：「(這個獎金要怎麼處理)，繳學費。」記者VS.12筊得主爸爸說：「今年是第二次來，第一次擲到那麼高，(有沒有想這筆獎金怎麼處理)，家人想出去玩。」
沒抱走獎金的沒關係，現場還有平安鹽袋可以拿，象徵避邪祈福，有人一早就來排，民眾說：「今年很早就來排隊，排這個平安鹽，保平安的。」南鯤鯓代天府總幹事侯賢名說：「我們每一年都有再掏出50萬的獎金，讓這些善人大德可以擲筊領獎金。」
第22年舉辦的台南鯤鯓王平安鹽祭，週末假日熱鬧登場，以北門區盛產的「鹽」為主題，有得玩有得逛，也有美食饗宴，現場人員說：「來，小心喔。」前菜先上讓饕客大飽口福，走到後廚，烤鰻魚米糕蒸得香噴噴，破布子虱目魚清蒸鎖住魚肉鮮甜，大鍋在熬煮西瓜綿虱目魚湯，澎派虱目魚料理，端上千人盛宴。
台南市北門區公所區長林建男說：「丹娜絲風災後我們受到各界的愛心(想回饋)，結合這次的平安鹽祭，所以來辦了祈福的虱目魚千人宴。」信眾試手氣，遊客嚐美食，各種在地元素交織，也北門地區帶來觀光人潮。
