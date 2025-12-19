台南夫妻帶5月男嬰失聯！被警找到供稱「孩子死了」大排尋獲嬰屍
〔記者劉婉君／台南報導〕台南1名5個月大男嬰的父母，因居無定所，社政單位查訪未獲，10月遭到列管並轉由警政單位協尋，永康警方昨(18)日下午接獲男童父母機車出現在永康後前往攔查，並依其父母供詞，於新市區一處大排找到已死亡的男嬰，死因仍待釐清，已報請地檢署檢察官指揮偵辦。
男嬰設籍台南新市，父母為社福單位在案的服務個案，社工多次訪視均未遇，因而轉請警政單位協尋。永康警方於昨天下午2時許接獲台南市婦幼警察隊通知，男嬰父母的機車多次在永康區出現，下午6時左右，永康警方成功攔查到男嬰父母，但當時男嬰並未在父母身邊，警方突破男嬰父母心防，才得知男嬰已死亡。
據了解，男嬰於11月10日晚間即已死亡，遺體被其父親夥同同居友人棄置於新市區中信科大附近的一處大排，警方於昨天晚上接近10時，在大排找到男嬰遺體。
警方將男嬰父母及涉嫌共同遺棄遺體的同居友人移送台南地檢署偵辦。
自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。
