台南夫妻被詐騙報案遭拒！警推諉還罵「真的白癡」挨記一大過、不服提告敗訴

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台南一對夫妻去（2024）年深夜遭詐騙後，依165反詐騙專線指引，前往新化分局山上分駐所報案，卻遭值班的謝姓警員語帶不耐以「要到戶籍地的分局報案」、「如果你要等我們這邊，你可能要等兩個小時」為由拒絕受理。夫妻倆只能無奈離開，隔天改至關廟分駐所報案。事後，警方調查認定謝姓警員推諉報案、言行失當，記一大過處分，警員不服提告，法院最終判決敗訴。

台南新化分局山上分駐所。（圖／翻攝google街景）

據《聯合報》報導，吳姓男子於去年5月遭詐騙後，依165反詐騙專線建議，深夜與妻子前往就近的新化分局山上分駐所報案，卻遭值勤的謝姓警員反覆要求回戶籍地分局處理，甚至指稱165「指引錯誤」。即便吳男一再強調，案件發生地就在居住地，「在這邊發生的啊」，謝姓警員仍拒絕受理，堅稱「在我們警察機關的受理是以戶籍地、即使在這裡做完筆錄，關廟那邊也會要求再做一次」。

廣告 廣告

吳姓夫妻無奈離開後，新化分局勤指中心值班人員於當晚11時47分致電要求謝姓警員受理案件，但謝卻回稱「他不願意報案」。勤指中心隨即要求謝致電通知吳男返回報案，謝卻僅確認吳是否已前往關廟，始終未告知案件可在山上分駐所受理。

隔日凌晨，吳姓夫妻改至關廟分駐所完成報案，吳男向現場員警表示「我遭詐騙已經很可憐了，想說要報案，又要再跑一趟，心理、精神疲憊」，並同步致電110反映遭謝姓警員不受理報案情形。

警方後續勘驗山上分駐所監視錄影畫面，認定謝姓警員確有拒絕、推諉民眾刑事報案的行為。且還在派出所對另名報案民眾稱吳男「這個真的是白癡，幹，又不是住這還在這裡亂」、「他自己買東西然後解除，這就真的白癡的啊，沒辦法」。

台南市警局最終認定，謝姓警員情節重大，依工作不力記一大過處分。謝不服懲處提起行政訴訟，主張處分過重，但法院認為市警局處分並未違反比例原則，判決駁回，全案定讞。

更多FTNN新聞網報導

11歲童「平安夜騎UBike」撞上法拉利！天價維修費曝光

太子集團「燦笑爆乳特助」再到案！全身包緊緊低調應訊 北檢加保50萬

台中女警被羈押！嗆「槍殺盧秀燕」當張文模仿犯號召者

