台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身

記者林昱孜／台南報導

吳姓夫妻遭詐騙前往台南新化分局山上分駐所報案，卻遭到拒絕要求他們到歸仁分局報案，讓2人身心俱疲。（圖／翻攝google map）

台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。

判決書指出，去年5月29日深夜，一對吳姓夫妻遭詐騙後，依165專線指引前往新化分局山上分駐所報案；「在這裡要等2、3個小時」，當時值勤的謝姓警員，要他們依照戶籍地，前往歸仁分局報案。吳姓夫妻被迫深夜駕車奔波，直到隔日凌晨才在關廟分駐所完成報案，身心俱疲下致電110投訴，「我遭詐騙已經很可憐了，想說要報案，又要再跑一趟，心理、精神疲憊」。

台南市警局接到投訴後展開調查，透過住地監視器看到，謝姓員警竟還在趕人後大肆嘲諷：「真的是白癡，Ｘ，又不是住這還在這裡亂」、「這自己要白癡的，那就白癡的啊，自己買東西買一買又分期付款，這類東西都宣導到不想宣導了」，且謝員不只公然侮辱被害人，在分局勤指中心要求追回被害人時，還聲稱是對方「不願意報案」。

台南市警局接獲投訴後展開調查，將謝姓員警記以一大過處分。（圖／記者林昱孜攝影）

台南市警局依謝員工作不力、情節重大，去年8月14日記一大過，謝員提復審遭到駁回，又不服提出行政訴訟，請求撤銷懲處。高雄高等行政法院法官審理認為，謝員從警17年，處理刑事案件超過15年，卻明知故犯，不僅造成被害人二次傷害，更嚴重戕害警察團隊的專業形象，法官認定市警局記一大過處分符合比例原則，駁回謝員之訴。



