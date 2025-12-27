台南夫妻騎重機遊福壽山遭小貨車猛撞 外籍駕駛肇逃警追查

台中市和平區梨山路段發生重機與小貨車對撞事故，台南夫妻被撞飛受傷，肇事駕駛逃逸，警方全力追查。（圖／翻攝畫面）

台中市和平區梨山路段25日下午發生一起嚴重對撞車禍，來自台南的50多歲蔡姓男子，騎乘黃牌重機載著妻子前往福壽山農場旅遊，返程下山途中行經梨山陳列館附近彎道時，與一輛小貨車迎面對撞，強大撞擊力道將夫妻二人撞飛，雙雙重摔落地受傷。事故造成蔡男頭部受傷、左腳骨折，妻子則是肋骨、脊椎受傷。肇事小貨車駕駛疑為逃逸移工，事發後加速往南投方向逃逸，目前下落不明。

據了解，蔡姓夫妻從台南出發，欲前往福壽山農場遊玩，不料途中發生意外。救護人員到場後，先將2人送往台中市區醫院急救，再轉送台南永康奇美醫院治療，目前均無生命危險。

警方循線在路邊尋獲肇事小貨車進行採證，小貨車前擋風玻璃呈蜘蛛網狀破裂，保險桿嚴重毀損。經查該車牌照已遭註銷，駕駛疑為逃逸外籍移工，肇事後加速往南投方向逃逸，至今下落不明，僅透過台籍友人將車輛開至派出所。

警方指出，事故路段屬於彎曲山路，路面狹窄，未設置分向線與反光鏡，依規定車輛應靠右行駛並減速慢行。警方已擴大調閱監視器、訪查周邊居民，並持續勸導肇事駕駛到案說明，全力追查肇逃責任。

