台南夫婦旅菲返台確診登革熱 衛生局已完成清消、防治作業

清消人員不只針對確診家戶、工作地放噴霧罐防治，連戶外也投入化學防治作業。

台南市28日公布新增2例登革熱境外移入病例，台南南區一對60多歲本國籍夫婦本（12）月19日菲律賓旅遊返國後，24日起陸續出現發燒、嘔吐等症狀，26日PCR陽性確診登革熱第4型。

台南市衛生局副局長林碧芬說明，「那國人如果有越南、印尼、菲律賓、泰國和柬埔寨等等的旅遊史，出現發燒及噁心、嘔吐、頭痛或骨頭痛等疑似登革熱症狀，請醫療院所善用登革熱NS1快篩試劑，並依《傳染病防治法》立即進行通報。」

因考量個案社區活動時間較長，登革熱防治中心當日召開疫情討論會議，動員衛生單位及區公所針對居住地、工作地與活動地進行緊急噴霧罐防治、接觸者送驗、環境孳生源清除以及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。至目前已經全面消毒完畢，持續監控。

當地里長回應，「蚊子要叮才有那個病毒，現在天氣冷我們就都沒蚊子，不過那天也照SOP走，一樣50公尺逐戶入內孳清噴消，周圍環保局也來噴藥。」

根據疾病管制署資料統計，截至今（2025）年12月28日國內已累計登革熱29例本土病例與257例境外移入病例。台南市本土個案為今年10月的3例，未擴散至社區，經過31天監測已於11月25日解除。

台南市衛生局呼籲，因國際間登革熱疫情嚴峻且境外移入病例持續新增，各界應提高警覺。