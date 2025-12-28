台南夫婦旅菲返台確診「第四型登革熱」 衛生局急匡列清消

台南市衛生局今（28日）公布新增2例境外移入登革熱病例。（台南市政府衛生局提供）

台南市衛生局今（28）日公布新增2例境外移入登革熱病例，個案為居住於南區建南里的一對60多歲本國籍夫婦。兩人自菲律賓返國後確診為第四型登革熱，衛生局已立即啟動緊急防治措施，並呼籲醫療院所與民眾提高警覺。

經疫調顯示，該對夫婦於12月14日至19日前往菲律賓旅遊，返台後自12月24日起陸續出現發燒、嘔吐等不適症狀。兩人於25日分別前往診所及衛生所就診，經醫師即時通報並採檢，於26日PCR檢驗確認感染第四型登革熱。

由於考量患者在社區活動時間較長，登革熱防治中心已立即召開會議，動員衛生單位及區公所針對個案居住地、工作地及活動地，執行緊急化學防治噴霧、接觸者採檢、環境孳生源清除及病媒蚊密度調查，全力防堵疫情擴散。

衛生單位進行化學防治作業。（台南市政府衛生局）

截至今年12月28日，國內累計登革熱29例本土病例及257例境外移入病例，台南市22例。感染國家來源以越南、印尼、菲律賓、泰國及柬埔寨為主。市長黃偉哲呼籲醫療機構提高警覺，落實旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形詢問。

若患者有流行區旅遊史並出現發燒及皮疹、噁心、嘔吐、頭痛、眼窩痛、肌肉或關節痛等症狀，應立即使用NS1快篩檢測並於24小時內通報。未依規定通報，醫師將依傳染病防治法處以9萬至45萬元罰鍰，醫療機構則可罰30萬至200萬元。

回顧台南市本年度疫情，自114年10月17日以來曾出現首波3例本土群聚病例，感染源多來自外籍移工宿舍。防疫團隊調查發現，部分宿舍環境衛生不佳，堆積雜物、容器、垃圾及地下室積水，形成孳生源。

移工住宿環境稽查。（台南市政府衛生局）

為防止疫情擴散，市府自12月起推動「外籍移工集中住宿地聯合稽查計畫」，結合勞工局、經發局、環保局、區公所及衛生所進行稽查與輔導，協助改善宿舍環境，降低登革熱傳播風險。