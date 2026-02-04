台南失戀抓狂隨機傷人 按摩師羈押

29歲陳姓按摩師（中）疑因失戀情緒失控持工作用的足療刀，在台南市警六分局金華派出所門前馬路，隨機攻擊2名路人後被員警制伏，訊後移送法辦。（洪榮志攝）

台南市南區3日晚間驚傳隨機傷人案！29歲陳姓按摩師疑因失戀情緒失控，竟持工作用足療刀，在警六分局金華派出所門前馬路，隨機攻擊2名路人，傷者送醫急救仍住院中。陳男被5名員警當場制伏，面對偵訊始終保持沉默，僅說「我也不知道為什麼會這樣」，全案4日依傷害罪嫌移送後，檢方向法院聲押獲准。

前晚8時許，陳男手持長約20公分金屬足療刮刀，在金華所附近隨機尋找目標。當時63歲李姓男子與32歲葉姓女子正準備穿越金華路時，遭陳男迎面突襲，李男腹部遭刺，葉女則是背部受傷。

葉女驚慌之餘，負傷逃往附近診所求救；李男則衝向金華所，並大喊「他手上有刀」。所內備勤警員王聖豪聞聲衝出，見陳男仍持刀揮舞，隨即以「大外割」將對方重摔壓制，隨後副所長李文中及另3名員警也一擁而上，迅速解除陳男的武裝。

2名傷者被送往成大醫院急救，均無生命危險。院方表示，葉女傷勢穩定仍留院觀察中；至於李男因腹部遭刺穿，開刀後也還在加護病房觀察。

警方調查，陳男在附近足療店兼職，去年12月才到職，個性溫和，看來「軟弱無力」，近日疑因與同樣從事按摩業的女友分手，工作時偶會出現恍惚狀態。

面對警方偵訊，陳男始終保持沉默，直到移送檢方前才神色落寞表示，「我也不知道為什麼會這樣，只覺得當時精神恍惚。」

偵訊後，警方考量陳男與2名傷者不認識，應無殺人動機，依傷害罪嫌移送後，檢方以陳男涉犯殺人未遂重罪犯罪嫌疑重大，且有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪及逃亡之虞，嚴重危害社會秩序與民眾安全，向台南地院聲請羈押，法官裁准羈押。 市長黃偉哲昨也前往警六分局頒發獎金表揚5名有功員警，還說，對嫌犯當街行凶的作為他也無法接受，盼司法機關加速偵辦，讓行凶者負起法律責任。