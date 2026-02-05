台南失蹤老婦現身銀行 疑遭詐騙險失金

（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市郭姓老婦昨天出門失去蹤影，家人心急報案，正當警方動員找人時，卻接到銀行通報有老婦領款宣稱買家具，警方到場一查竟是失蹤老婦，疑遭詐騙，立刻勸阻，且將她送回家。

台南市警局第二分局今天告訴中央社記者，家住中西區的80歲郭姓老婦，昨天上午9時許出門後音訊全無，家人下午1時30分報案協尋，警方隨即動員找人，未料轄區銀行通報有名老婦臨櫃提款新台幣20萬元，宣稱要買家具。

警方趕到一查竟是失蹤郭姓老婦，老婦家人則說家中沒有添購家具需求，警方懷疑老婦遭到詐騙，解說勸阻後將她送回家。

警方表示，中西區攔阻詐騙案中，受騙者多宣稱家中要裝潢，其次是購買家具、買車及購屋頭期款，詐騙集團還會教導受騙者如何應對查詢，警方和銀行將全力阻詐，避免市民受害。（編輯：陳清芳）1150205